Filipin já espera final contra o Franca

Passado um mês desde a reapresentação do elenco para a temporada 2017/2018, no início de julho, o Mogi/Helbor finalmente está prestes a estrear no Campeonato Paulista. Hoje, às 20h10, o time mogiano encara o Franca, no ginásio Pedrocão. Mesmo se tratando do primeiro jogo do torneio, o ala Filipin já espera um clima muito competitivo nesta primeira rodada, principalmente pelo alto nível das duas equipes.

“Agora vem a parte boa, que é jogar. Ficar só treinando é cansativo e, às vezes, chato, mas necessário. Agora é começar bem. Não tem desafio melhor que esse e vamos em busca de um resultado positivo para fazer uma grande temporada. São duas equipes que vão brigar pelo título. Acho que será um jogo como final de campeonato, porque ninguém quer perder. Vai ser uma guerra mesmo”, disse Filipin, que vai disputar sua sétima temporada pelo Mogi.

Mogi e Franca iniciam o Paulista como fortes candidatos ao título. A equipe mogiana manteve a base que foi campeã paulista no ano passado e buscou fortalecer o banco de reservas com as chegadas de Carioca, Rafa Moreira e Wesley Sena. Já o Franca se reforçou com nomes de mais peso ao acertar as contratações de Jefferson, Léo Meindl, Gruber e Rafael Mineiro.

“Jogar lá é difícil. A gente pode ter uma qualidade boa, experiência, talento, técnica, mas tem de ser dominante, ter agressividade e intensidade. Sem isso não vale nada a experiência e a qualidade. É aquela briga de marcar território. Quem conseguir ser dominante, ter intensidade e qualidade é o ideal. As duas equipes têm qualidades, e quem tiver mais intensidade pode dominar o jogo”, falou o técnico Guerrinha, do Mogi.

O elenco do Mogi viajou para Franca ontem à tarde, com elenco completo. O pivô Caio Torres, que foi poupado do jogo-treino contra a Liga Sorocabana, na última terça-feira, está confirmado para a partida.