Fiéis mantêm tradição do Divino em O Diário

Uma noite regada a orações, músicas do cancioneiro religioso e muita emoção. É assim que todos os anos, direção e funcionários de O Diário recebem festeiros, capitães do mastro e devotos do Divino Espírito Santo na Passeata das Bandeiras, um dos rituais da festividade mais característica de Mogi das Cruzes. A tradição, que se renova a cada ano, dá espaço a pedidos, agradecimentos de graças recebidas e reflexões, reforçando a ligação do jornal com a festa, a Cidade e suas tradições.

Às 20 horas, o saguão de O Diário começou a ser ocupado pelos integrantes do Coral 1º de Setembro, regido por Solange Urbano, e por pessoas à espera da procissão noturna que atravessa séculos percorrendo as casas dos devotos após a misssa da novena e há quase duas décadas inclui, neste roteiro, a visita à sede do jornal. Eram 21h39 quando os primeiros lanterneiros à frente do cortejo chegaram, seguidos por centenas de devotos e pelos músicos da Folia do Divino, de Biritiba Ussu.

Os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães do mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde Cristina de Lima Gomes, acompanhados pelo padre Diogo Shishito, assessor eclesiástico da festa, foram recepcionados pelo diretor editorial de O Diário, Francisco Ornellas, por sua esposa, Nanci – que receberam a bandeira e a coroa dos festeiros -, e pelo casal João Pinto de Souza, supervisor comercial do jornal, e Lana Mara de Moraes Souza, contato comercial, que ficou com a bandeira e o cetro dos capitães do mastro.

Ornellas destacou a importância da visita a O Diário. “Agradecemos por esta preferência que nos dão trazendo o Divino ao jornal”, disse ele, que também estava acompanhado pelos netos Veridiana, 12 anos, e Lucca, 5.

O festeiro lembrou a acolhida preparada todos os anos pela empresa e seus funcionários. “Que o Divino abençoe o jornal, seus diretores e colaboradores, que sempre nos recebem aqui”, completou.

O papel da imprensa na vida da comunidade foi lembrada pelo padre. “O jornal tem o compromisso com a comunicação e a verdade, por isso sua importância para a vida da Cidade e dos mogianos”, acrescentou diante do subimpério montado todos os anos na empresa.

Maria José da Silva Mendes foi uma das primeiras a chegar no saguão. “Há 10 anos participo desta visita do Divino ao jornal, que deve ser mantida para preservar a tradição”, avalia. A opinião é compartilhada pelo leiloeiro Michel Abboud, que acompanhou o evento pela primeira vez no ano passado e fez questão de voltar ontem. “Esta oração acaba refletindo o bem para a gente. Vou às alvoradas e acompanho esta reza à noite. Assim me sinto bem”, conta.

Depois das orações e músicas, os visitantes degustaram o lanche – pão com mortadela e café – preparado pela equipe formada por Regina Mont’Serrat Soares Pires, Benedita Rodrigues de Melo, Cristiane dos Santos, Maria Santoro, Edmilson Barbosa Lima, Maria da Purificação Santoro e Odete Sanchez da Silva. Neste ano, foram 600 pães, 14 quilos de mortadela, oito quilos de pó de café e nove quilos de açúcar.