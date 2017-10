Fiação abandonada volta a ser problema em Mogi

DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Ao caminhar pelas ruas de Mogi das Cruzes não é difícil encontrar cabos caídos ou enrolados próximos aos postes. A EDP São Paulo passou a contar, então, com um grupo de trabalho na Cidade, que tem como objetivo melhorar as condições da rede, minimizando o impacto visual da fiação. As ações tiveram início em 2015, com a previsão de que fossem finalizadas em 2018. Até o momento 32 bairros passaram pelo processo, enquanto em outros três os serviços estão sendo feitos. O fato demonstra que o prazo deva ser, portanto, prorrogado.

Até setembro foi realizada a limpeza da fiação excessiva em 1.817 ruas do Município, abrangendo 17.090 pontos de conexão. Para otimizar a atuação, a Cidade foi dividida em subáreas. No momento, os trabalhos estão sendo realizados nos bairros do Mogi Moderno, Vila Natal e Conjunto Cocuera. Na última reunião do grupo de trabalho foi alinhado que as equipes de campo retomarão o serviço na região central da Cidade, que já havia passado pelo processo.

A reportagem de O Diário esteve nas avenidas Mariano de Souza Mello e Francisco Rodrigues Filho – próximo ao Terminal Rodoviário – e também na Rua Dr. Corrêa Neto, onde há cabos caídos. A EDP informou que estes casos foram passados às empresas compartilhantes para o devido reparo dos cabeamentos.

Dentro da divisão, sete áreas já foram atendidas. Elas compreendem os seguintes bairros: Braz Cubas, Jardim Universo, Vila Cecília, Vila Sagrado Coração de Maria, Conjunto do Bosque, Jardim Aeroporto III, Jardim Esperança, Jardim Layr, Jardim Planalto, Vila Brasileira, Vila Cintra, Vila Pomar, Vila Cardoso, Alto do Ipiranga, Vila Cléo, Vila Lavínia, Vila Vitória, Parque Santana, Chácara Jafet, Centro, Mogilar, Parque Monte Líbano, Vila Sud Menuci, Cezar de Souza, Jardim São Pedro, Jardim das Bandeiras, Jardim Bela Vista, Vila Nova Aparecida, Vila Suissa, Vila Pauliceia, Botujuru, Jundiapeba, Mogi Moderno, Vila Natal e Conjunto Cocuera.

O projeto ocorre por meio de parceria com as empresas compartilhantes de infraestrutura e com a Câmara Municipal. Nele, as empresas que dividem a rede da distribuidora realizam um trabalho contínuo para eliminação do cabeamento excedente e, ao final da execução de cada área pré estabelecida, há inspeção por parte da concessionária. O andamento do serviço é apresentado em reuniões periódicas.

Vale ressaltar que caso haja qualquer anormalidade na rede elétrica, como poste e fiação danificada, a orientação é que o consumidor entre imediatamente em contato com a EDP por meio dos canais de atendimento, como o site www.edp.com.br e o telefone 0800 721 0123.