Festival terá música, teatro e antiguidades

Caderno A - Capa

Mais quatro atrações pontuais se destacam neste último final de semana do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017. Uma delas é a feira de antiguidades, que já foi montada no último final de semana e atraiu grande público. Neste sábado, ela estará novamente no Largo do Carmo e, no domingo, uma outra feira nos mesmos moldes promete movimentar a estação ferroviária de Sabaúna, que é um dos pontos turísticos do município. No evento, os mogianos poderão novamente apreciar e adquirir produtos de antiquário e levar a família para um passeio.

A música também estará presente no final de semana, com o lançamento, hoje, do CD da banda Palheta Perdida, que foi prensado e impresso no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam). Formada por Fernando Rodrigues, Leandro França e Willian Marcondes, a banda existe desde 2013 e tem músicas com uma pegada cômica, que relatam fatos e acontecimentos do cotidiano. O lançamento será às 20 horas, na Sala Wilma Ramos, Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Já no domingo, além da feira de antiguidades na estação de Sabaúna, haverá uma atração especial, indicada para o público infantil. É o espetáculo “Tanto Mar”, uma montagem que já passou por países como Bulgária e Portugal. À frente da produção está a multi-instrumentista Cris Miguel e o maestro e pianista Danilo Tomic.

Inspirados pelas canções de Dorival Caymmi, eles montaram o espetáculo, ao longo do qual Cris Miguel canta, toca percussão, manipula bonecos e narra histórias, numa viagem pela música brasileira. Será a partir das 11 horas, no Teatro Vasques. A peça tem 50 minutos de duração.

Este será também o último final de semana para conferir a Feira do Livro, que ficou montada ao longo de todo o mês de julho no Largo do Rosário, sempre de segunda a sábado. Entre as 10 e 14 horas deste sábado, os mogianos também terão mais uma oportunidade para visitar a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, que se manteve de portas abertas aos sábados, para permitir que todos visitem e conheçam o espaço, dedicado às artes plásticas.

A exposição “Além da Tatuagem”, que ocupa desde o início deste mês a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, poderá ser conferida até hoje, das 8 às 18 horas.

Toda a programação do Festival de Inverno é gratuita. Para as apresentações no Teatro Vasques, a orientação é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos ingressos.