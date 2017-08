Festival Mogi em Dança recebe inscrição

Caderno A - Capa

As escolas de dança de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê assim como os bailarinos têm nova oportunidade para apresentar seus trabalhos no palco do Teatro Vasques. Trata-se do Festival Mogi em Dança, que recebe inscrições até amanhã. O evento acontece no domingo que vem, dia 3 de setembro.

“Mogi é um grande polo da arte da dança”, afirma Regina Cunha, organizadora do festival, destacando a importância dos eventos voltados ao segmento, como o Festival Mogi das Cruzes em Dança, realizado no final do primeiro semestre, com participação recorde de dançarinos e público. Também ocorreu neste mês, na Cidade, a mostra de dança ‘Louvor com Arte’.

A previsão de Regina Cunha é receber no palco deste festival, que está em sua segunda edição, em torno de duas centenas de bailarinos, a partir dos três anos de idade. Ela acredita que haverá coreografias nas mais diversas modalidades, do balé clássico ao contemporâneo, passando pelo jazz, flamenco e até pole dance.

O Festival Mogi em Dança irá premiar os participantes com troféus confeccionados pelo artista plástico Jorge Solyano. No júri estarão profissionais da dança como Guivalde Almeida, diretor e coreógrafo da Cia. Brasileira de Danças Clássicas do Ballet de São Paulo, e Katiah Rocha, professora da Escola de Ballet de São Paulo (Teatro Municipal ). Mas a competição é opcional, ou seja, o participante pode, a critério do seu diretor ou coreógrafo, competir ou não, conforme esclarece a organizadora.

O evento tem início às 16 horas do dia 3 de setembro no Teatro Vasques, à Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O ingresso custa R$ 20,00 ou R$ 10,00 mais a doação de um litro de leite. Informações sobre o festival no telefone 4727-3123.