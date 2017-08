Festival Farofa comemora o Dia da Fotografia

Caderno A - Capa

O Dia da Fotografia, comemorado neste sábado (19), será lembrado na Região com um grande festival na cidade de Suzano. O festival Farofa vai promover exposições, palestras, projeções e muito conteúdo sobre o tema, conforme destaca o fotógrafo e empresário Carlos Magno, um dos organizadores do evento.

A ideia do Farofa é fomentar a fotografia na região do Alto Tietê, além de discutir e divulgar a fotografia documental e autoral. Essas duas formas ainda são pouco exploradas na região. “Queremos trazer nossas referências para a população e criar um novo costume nos profisisonais” adianta Magno.

O festival começa nesta sexta-feira, com uma coletiva para a imprensa no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro. No começo da tarde, uma saída fotográfica vai percorrer alguns pontos turísticos da cidade. Já à noite, às 19 horas, a abertura das exposições será feita no Moriconi. Por fim, às 20 horas, uma palestra sobre a fotografia do Alto Tietê no século XXI vai abrir os trabalhos do Festival.

Palestras gratuitas acontecem no sábado e domingo. “Escolhemos diversos temas para oferecermos uma programação bem interessante de conteúdo e experiências” diz Guilherme Silva, fotógrafo e organizador do Farofa. “Teremos uma mesa de fotojornalismo, de natureza, uma falando sobre a importância da impressão fotográfica, uma só de profissionais mulheres”, completa Silva.

Magno defende a importância do festival para a cultura. “Queremos que as pessoas venham e entendam a fotografia como obra de arte. É preciso criar essa cultura da foto na região”, argumenta o fotógrafo. “Nada mais interessante do que calharmos o Farofa com essa celebração do Dia da Fotografia” defende Magno.

As informações podem ser vistas na página do Festival no Facebook. www.facebook.com/farofafestivaldefotografia

A realização é do Coletivo Farofa, dos fotógrafos Carlos Magno, Guilherme Silva e Pedro Chavedar. Conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano.