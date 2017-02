Silene

Next Leonardo e Juliana Paiva clicados pelo salão do Clube de Campo na White Party, que contou com show da banda internacional Double You. (Foto: Elton Ishikawa)

Miriam e Roberto Novaes presentes pelo Restaurante Casa Portuguesa. (foto: Elton Ishikawa)

Valdir e Cristina Trigo em mais uma edição do seu Festival do Bacalhau. (Foto: Elton Ishikawa)

Nizete e Jorge Melo foram saborear as especialidades da casa. (Foto: Elton Ishikawa)

Silvana Burgo, Luiz Pires Barbosa e Benedito Arthur entre as assíduas presenças. (Foto: Elton Ishikawa)

Sérgio José Encarnação, Edson Miranda e os anfitriões da noite, Marcelo e Antonio Amaro. (foto: Elton Ishikawa)

Oficinas

Abertas as inscrições para as oficinas na Casa do Hip Hop, que contarão com aulas de danças urbanas, free step, DJ e graffiti, ministradas em seu espaço da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48, a partir de março, com participação gratuita. Os interessados deverão procurar o Centro Cultural, Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, até o próximo dia 25. Informações pelo telefone 4798-6900.

No Mogi Shopping

O Mogi Shopping promove hoje a sua Feirinha Verde que acontece todas as quartas-feiras, no horário das 16 às 21 horas, na entrada do seu boulevard, com barracas comercializando frutas, legumes, hortaliças hidropônicas, ovos, cogumelos, geléias, pães, produtos integrais entre outros. Ainda por lá musica ao vivo.

Piaget

Para celebrar o lançamento do filme Jackie, recém lançado no Brasil, a Piaget Joalheria reeditou um relógio da ex-primeira dama dos Estados Unidos Jackeline Kennedy e apresenta duas versões especiais inspiradas na peça. Disponível em suas butiques pelo mundo, incluindo a do Miami Design District, em Miami, as duas novidades foram confeccionadas em ouro branco com diamantes e mostrador em turquesa natural ou na versão em ouro amarelo, diamantes e com mostrador em cornalina. O preço varia de R$231 mil a R$209mil, respectivamente. No longa, indicado ao Oscar 2017 por melhor figurino, a atriz Natalie Portman usou uma reprodução do relógio feita especialmente para o filme, em ouro, diamantes, turmalina e jade, que pertenceu à Jackie.

Aniversários (8)

Sandra Rossi, Rita de Cássia Batalha Pontes, Jurema Palomares, Ricardo José Brites Silva, Valdir Rodrigues de Moraes, Nivaldo Ribeiro, José Renato de Lima, Karoline Anne Marques de Souza, Samantha Blausten Regino.