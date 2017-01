Festival de Verão de Mogi retorna com música

Caderno A - Capa

A partir desta sexta-feira (27), a programação do Festival de Verão de Mogi das Cruzes retorna a todo vapor. Até o domingo, que é quando o festival será oficialmente encerrado, será possível conferir um espetáculo de dança, mais dois shows para o lançamento de CDs gravados no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), teatro infantil e também uma apresentação especial de núcleos da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Toda a programação é gratuita.

Nesta sexta-feira, já serão duas atrações, ambas às 20 horas. Uma delas é a apresentação do espetáculo “Dança-História: O Encontro de Gerações”, que é a mais nova produção da escola Fábrica de Artes, de Jundiapeba. A montagem, como conta o diretor-geral e artístico, Ítalo de Araújo Leal, foi feita especialmente para o Festival de Verão e vai reunir ao todo 40 bailarinos da escola, desde crianças até adultos.

“O espetáculo foi uma composição dos alunos e professores da escola e conta um pouco sobre os períodos da vida, desde quando você nasce até quando você morre e todos os ciclos que se formam a partir disso. Começamos a montar a produção em novembro, assim que tivemos um contato da equipe da Secretaria de Cultura e finalizamos agora. É, portanto, nosso mais novo espetáculo, montado especialmente para o Festival de Verão”, conta.

Já no Teatro Vasques, também às 20 horas, o público poderá conferir o lançamento do CD “Amaranto”, assinado pelo músico mogiano Daniel Dias. A obra, que foi gravada no Emam, reúne 12 composições e tem o encontro como tema principal. A maioria das canções é assinada por Dias, porém também existem parcerias – uma canção, por exemplo, tem coautoria da também artista e esposa do músico, Amanda Araújo e uma outra é assinada por Eva Rocha, outra artista da cidade.

A programação do Festival de Verão continua neste sábado, com mais duas atrações. A primeira delas, que acontecerá às 15 horas no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, será uma leitura pública da obra “Saudade de Caqui”, assinada pela autora e ilustradora de livros infantis, Márcia Misawa Marcondes. O projeto recebeu em 2015 a bolsa de criação literária do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Estado da Cultura. Após a leitura, haverá roda de conversa, com o coletivo BabaYaga.

Já a noite do sábado será permeada por mais um lançamento de CD gravado no Emam. É o projeto “Caipirerê”, do músico mogiano Paulo Henrique, mais conhecido como PH. O álbum reúne 11 faixas que, como o próprio artista define, foram sendo escritas ao longo de seus mais de 20 anos de carreira, em situações e períodos distintos, o que acaba tornando o álbum de certa forma autobiográfico. Todas, contudo, têm uma característica em comum, que é também a alma do projeto: o estilo brasileiro de raiz, quase primitivo.

Durante a gravação e também no show de lançamento, PH estará acompanhado em palco por grupos que colaboraram diretamente para a sonoridade de suas canções, como um sexteto de sopros, um quarteto de cordas, além da banda Alexandre Vianna Trio. Já no que se refere aos vocais, uma novidade: este é o primeiro projeto em que Paulo Henrique efetivamente canta todas as suas canções. É preciso chegar com uma hora de antecedência.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Já o Teatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, também no Centro. Mais informações pelo telefone 4798-6900.