Festival de Verão de Mogi começa na quinta-feira

Caderno A - Capa

Nesta quinta-feira (19) terá início a programação oficial do 4º Festival de Verão de Mogi da Cruzes. O evento, que se estende até o dia 29 de janeiro, reúne atrações de diferentes segmentos culturais, com destaque para música, cinema, teatro, dança e fotografia. O festival será realizado dentro de espaços culturais do município, como Centro Cultural de Mogi das Cruzes, Teatro Vasques, Terminal Central e Centro de Artes e Esporte Unificado – o CEU das Artes, na Vila Nova União. Toda a programação é gratuita.

Um dos destaques e que será, inclusive, a atração de abertura, é o lançamento de CDs de artistas que fizeram suas gravações no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). Já está previsto, dentro do regramento para a aprovação de projetos de gravação no EMAM, que o artista faça o lançamento de sua obra em uma apresentação pública e com entrada gratuita. Não só uma contrapartida obrigatória, esta é também uma maneira de dar ainda mais visibilidade ao artista contemplado.

A banda que se apresenta nesta quinta-feira é o Topsyturvy, com o lançamento de seu EP “Bloco da Esquerda Festiva”. Será a partir das 20 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O grupo, que já existe há sete anos e trabalhou durante muito tempo com composições em inglês, desta vez embarcou na brasilidade e nas letras em português, para concretizar este projeto.

Nesta sexta-feira (20/01), a programação se volta para o cinema, com uma mostra de curtas-metragens no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que será exibida em dois ciclos, sendo um a partir das 14 horas e outro a partir das 18 horas. Os títulos incluídos nesta mostra são parte do projeto Entretodos Temáticos, com foco nos Direitos Humanos e também parte de cineastas da região, que exibiram seus trabalhos em 2016, no próprio Centro Cultural.

No sábado (21/01), os fãs de rock e o público em geral poderão acompanhar a quarta edição do projeto Galáxia Vitrola, que vai acontecer, a partir das 15 horas, na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, em frente ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Criação do Molito Studios e projeto Todas as Bandas, o evento já teve outras edições, e agora foi incorporado à agenda do Festival de Verão. Como nas outras edições, o Galáxia consiste na reunião e apresentação consecutiva de bandas locais e acontecerá a partir das 15 horas. O line-up inclui as bandas Front (15h), After (16h), Desisto (17h) e Baixo Clero (18h).

Já neste domingo (22/01), está na programação o laçamento de mais um álbum gravado no EMAM. É o CD “Brega Sim, Trash Não”, assinado pelo artista Carlos Mello. A ideia do projeto, que já foi apresentado sob a forma de show em outras ocasiões e com parceria da Secretaria de Cultura, é resgatar a música brega de raiz. A apresentação acontece a partir das 20 horas, no Theatro Vasques.

A programação do Festival de Verão continua na próxima semana e também inclui mostras fotográficas e exposições de artes visuais. Mais informações pelo telefone 4798-6900.