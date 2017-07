Festival de Inverno movimenta a Cidade

Caderno A - Capa

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 terá mais uma semana recheada de atrações. A agenda começa nesta terça-feira, com um encontro especial do grupo Entremeio Literário. O projeto, intitulado ‘Terças Literárias’ já faz parte da programação semanal da Secretaria de Cultura. Hoje, contudo, será uma edição diferenciada, que vai reunir um sarau de bamba, música, dança e poesia. O encontro começa às 19 horas, na sede da Banda Santa Cecília.

Na quinta-feira, três eventos são destaque na programação. Os amantes do cinema, por exemplo, poderão conferir uma também especial edição do programa Pontos MIS, em que será exibido um dos três títulos a seguir, conforme a preferência do público presente: “Cada um na Sua”, “Onde Vivem os Monstros” ou “Antes do Amanhecer”. A sessão começa às 14 horas, na Sala Wilma Ramos, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Também na quinta-feira, Mogi das Cruzes vai receber a presença do presidente da Associação dos Tatuadores do Brasil, Ronaldo Sampaio, mais conhecido como Piercer Snoopy. Há 20 anos na área e sempre em busca de novos conhecimentos e a especialização, o profissional vai falar um pouco sobre sua trajetória e a indústria da tatuagem e perfuração no Brasil.

Às 19 horas na mesma quinta-feira, outro programa fixo da agenda da Cultura – a Roda de Choro do Seu Julinho – agita a sede da Banda Santa Cecília, com a tradicional reunião entre a velha e nova guarda do choro de Mogi das Cruzes.

Na sexta-feira, o cinema retorna à programação do Festival de Inverno, com o lançamento de “Remanescentes”, o mais novo filme do Friends Group Entertainment. O grupo mogiano, famoso na Internet por seu canal no Youtube, que já tem mais de 38 mil inscritos e 645 mil visualizações, volta aos holofotes, com um média-metragem ambientado em uma América do Sul devastada e pós-apocalíptica, onde a sobrevivência é o maior dos desafios. O filme, que já teve um pré-lançamento com apoio da Secretaria de Cultura no dia 27 de maio, tem direção de Felipe Paixão e roteiro de Rebeca Gonçalves. O lançamento será a partir das 19h, no Teatro Vasques.

Também na sexta-feira, um dos mais bem-sucedidos projetos de musicalização da Cidade – a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes – fará o lançamento do primeiro de CD de seus grupos de câmara – o Quarteto de Cordas e Quinteto de Metais. As gravações, feitas no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam) aconteceram em 2016 e foram recentemente finalizadas.

O repertório, como explica o diretor do projeto, maestro Lelis Gerson, é variado e contempla sinfônico, erudito e também músicas populares. “Os grupos de câmara são fundamentais para a formação da orquestra como um todo, pois eles contribuem para o amadurecimento técnico do grupo. Além do que, como eles são em menor número, há uma autonomia e muito mais flexibilidade para apresentações, principalmente quando são em espaços menores”, comenta o maestro. O lançamento do CD será a partir das 20 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Toda a programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 é gratuita. Mais informações pelo telefone 4798-6900.