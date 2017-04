Silene

Festival de Doces

O Centro de Tradições Nordestinas promove hoje e amanhã, e em todos os sábados e domingos, a partir das 12 horas, até o próximo dia 30, o Festival de Doces Nordestinos, que acontece em seu espaço da Rua Jacofer, 615, no Bairro do Limão, em São Paulo. Para os apreciadores de doces, o festival oferece 12 sobremesas típicas que costumam estar presentes na mesa do nordestino. Entrada gratuita.

Festejos

Tem início no próximo dia 20, a 16ª Festa de São Benedito, que prossegue até o dia 30, no Santuário Bom Jesus, com extensa programação religiosa. Ainda durante os festejos acontece a quermesse, com barracas de doces, salgados, lanches e bebidas, todas as noites no Largo Bom Jesus.

Na Offer

Em tempo de Páscoa a Offer Importados, na Avenida Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira, está repleta de chocolates, azeites, além de bacalhau salgado e dessalgado de várias regiões e espécies. Para brindar, muitas opções de vinho para harmonizar com essa data especialíssima, que reúne toda a família.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Cassiana Gonçalves Ramos Dutra de Oliveira, que está comemorando mais um ano de vida neste sábado. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Previous

Next Rita Renzi, Vilma Dutra e Silvia Helena Piergallini

Karin Melo e Baby Alabarce

Ruth Mendonça e Zuleica Rossi

Diorema Cesar e Eugênia Atuí

Odete Peretti e Maria Armanda Spreafico

Suzi Santolin, Rosa Abrão, Gisela Morette e Maristela Pisani Perez

ANIVERSÁRIOS









Neusa Carrião Soares, Corina Sabbag, Telmo Portes, Marcos Ferreira Schwartzmann, Angélica Palácio Aranda, Naiara Albuquerque Melo, Cassiana Gonçalves Ramos Dutra de Oliveira, Zuleica Pizarro Carnelós, Felício Fumiaki Kamiyma