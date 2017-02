Festival da Canção de Mogi bate recorde de inscrições

Caderno A - Capa

Faltam menos de 10 dias para que se encerre o prazo de inscrições para o Festival da Canção de Mogi das Cruzes 2017. O número de inscritos, contudo, já superou o recorde de todas as edições e insere o evento de Mogi das Cruzes de forma definitiva no rol dos maiores festivais do Brasil. Até a última quinta, já foram 397 inscrições e 469 músicas inscritas, de 143 cidades e 20 estados brasileiros.

Em 2016, para que se tenha um parâmetro de comparação, o período de inscrições foi encerrado com o seguinte extrato: 161 inscrições e 267 composições inscritas, de 57 cidades e 13 estados do país. Já em 2015, foram 136 inscrições e 208 canções inscritas, de 42 cidades e 13 estados. Os números referentes a 2017, portanto, superam em muito as marcas das edições anteriores.

A alta adesão, de acordo com o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, pode ser atribuída à divulgação do festival e também à plataforma online de inscrições, que agiliza e facilita o processo, pois elimina a necessidade da presença física do candidato, bem como do envio de material para análise. “A pessoa que quer participar não precisa mais ficar enviando documentos pessoais e a música. Ele faz o upload e sobe tudo direto no sistema. Isso é um grande facilitador. Outra questão é a divulgação, em especial por meio do site Festivais do Brasil. Eles têm dado um destaque bacana para o festival de Mogi das Cruzes e isso com certeza contribuiu muito para o aumento no número de interessados”, explica.

A programação deste ano, como acrescenta o secretário, também serve como um grande chamariz. Três nomes de peso fazem parte da relação de artistas que vão compor a banca de jurados e o show de abertura também será com um artista consagrado. Os jurados são Paulinho Pedra Azul, Murilo Antunes e Amanda Souza. Já o show de abertura será comandado por Renato Braz.

Graças à plataforma online que permite a inscrição do candidato de forma ágil e rápida, os jurados também já conseguem ter acesso às músicas, conforme elas vão sendo inscritas e já estão cuidando, portanto, do processo de seleção.

Sartori aproveita também para fazer um alerta: apesar do grande número de inscrições, a adesão de compositores de Mogi das Cruzes ainda está baixa. “Queremos e precisamos de mais pessoas de Mogi participando, pois temos a premiação Prata da Casa e principalmente porque o festival é de Mogi das Cruzes”, finaliza.

Festival

O 4º Festival da Canção de Mogi das Cruzes vai acontecer entre os dias 24 e 26 de março, no Theatro Vasques. No primeiro dia, uma sexta-feira, haverá o show de abertura, a partir das 20h30. Já no segundo dia, um sábado, será realizada a semifinal, com a apresentação das 20 canções selecionadas, a partir das 20h. No domingo, último dia do festival, acontecerá a final, com a apresentação das 10 melhores canções e a escolha das vencedoras. Será a partir das 20h30.

Os interessados devem acessar, respeitando o prazo limite de 13 de fevereiro, a plataforma online de inscrição e cumprir o passo a passo. Cada participante poderá inscrever até duas composições, mesmo em parceria, porém apenas uma poderá será classificada para a final. As músicas deverão ser inéditas e originais.









Das 20 composições selecionadas como semifinalistas, cinco serão de Mogi das Cruzes. O primeiro colocado receberá prêmio de R$ 4 mil. Já o segundo colocado leva R$ 3 mil, enquanto que o terceiro fica com R$ 2 mil. Haverá ainda o prêmio Prata da Casa, direcionado a melhor canção mogiana, que renderá premiação no valor de R$ 1,5 mil, além do prêmio de melhor intérprete, com premiação também de R$ 1,5 mil. As premiações em dinheiro vêm acompanhadas de troféus. Quem ficar entre a 4ª e 10ª receberá menção honrosa e todos os finalistas receberão certificado de participação.