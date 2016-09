Comentários (0) Silene Like

O Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste, sob o comando do presidente José Antonio Cuco Pereira, promove nesta terça-feira, a sua reunião festiva comemorativa do Dia do Radialista, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos.

Boulangerie

O chef Fábio Watanabe abre para o publico nesta terça-feira o Caqui Boulangerie, que funciona entre as 11h30 às 19 horas, no seu Caqui Bistrô, com opções de pães artesanais, bolos, café e doces.

Exposição

Aberta a visitação a partir de hoje na unidade do Colégio Brasílis, de Cezar de Souza, a mostra com trabalhos assinados pelo artista plástico Belini Romano, que faz parte do projeto “O Artista na Escola”. As obras poderão ser conferidas, por lá até o próximo dia 23.





Pesar

A sociedade mogiana lamenta o falecimento de Hiroyki Hanada, que foi sepultado na tarde do último sábado no Cemitério São Salvador. À sua mulher Nilce, aos seus filhos Binho, Gil, Glau e Gi e demais familiares, o nosso pesar.

Verão 2017

Victoria Beckham apresenta para o verão 2017 uma moda descomplicada. A estilista recheou a sua coleção com looks monocromáticos, assimétricos, com a cintura marcada por faixas e amarrações, além do comprimento midi imperando em quase todas as peças. Há também uma mistura de tops com blazers, robes com calças, e muitas peças plissadas com modelagem evasê. O veludo molhado ganhou destaque ao lado de fendas e recortes estratégicos. Em vez dos famosos saltos, ela optou por apresentar botas, ora brancas, ora bicolores.

Next Carol e Caio Ruotolo marcaram presença na dupla comemoração do aniversario de Vera Esteves e seu filho Ton Esteves. (Foto: Elton Ishikawa)

Nádia e Edson Buzzo não faltaram nos cumprimentos aos aniversariantes. (Foto: Elton Ishikawa)

Francisco Pires e Vera Aguiar entre os convidados da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Fanny Pacca e Mara Meloni clicadas pelo descontraído almoço. (Foto: Elton Ishikawa)

Carolina, Murilo e Guilherme Trigo também presentes no encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Fernando Rossi, Meire Sebata e Márcio Rossi. (Foto: Elton Ishikawa)

Aniversário (13)

Iara Andreucci Miragaia Ribeiro, Vera Lúcia Bernardes, Herval Carlos Brasil, Marcelo Nazar de Abreu