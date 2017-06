Festa Junina da Apae será neste sábado em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Acontece neste sábado (10), a partir das 16 horas, a tradicional Festa Junina da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes. O evento reunirá 200 alunos da entidade para diversas apresentações e dança de quadrilha, além de barracas com brincadeiras e comidas típicas da festividade, como bolos, lanches, pipoca, quentão, vinho quente, cachorro-quente, canjica, milho cozido, entre outros.

“Um dos pontos fundamentais da Festa Junina é promover a integração social, onde o aluno, além da dança de quadrilha, participa da festividade juntamente de sua família, havendo a participação atuante da comunidade/sociedade, sendo proporcionada uma integração de forma abrangente”, comenta a diretora pedagógica da Apae, Ana Paula Nogaroto.

A expectativa, segundo ela, é de que 600 pessoas compareçam à quadra da Apae, localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Jardim Bethânia, para a Festa Junina. “Por ser um evento aberto ao público é comum termos muitos visitantes. São amigos, familiares de alunos ou mesmo voluntários e simpatizantes da Apae que devem participar deste momento festivo, mas também deixar sua colaboração com a compra de alimentos e cartelas para o bingo”, completa a diretora da entidade, reforçando que toda a arrecadação com a venda de comidas e outros produtos será revertida à entidade. Mais informações podem ser obtidas pela fan page https://www.facebook.com/apaemogidascruzesoficial. Mais informações pelo telefone 4728-4999.