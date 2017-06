Festa Junina Brasilis

Silene

Previous

Next Thays Roggero, Heloisa Melo e Mirtes Almeida no comando da tradicional festa junina do Colégio Brasilis, que reuniu os familiares e alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio. (Foto: Edson Martins)

Edson, Enzo e Cristiane Camillo curtindo a festança que este ano teve como tema a Tropicália. (Foto: Elton Ishikawa)

As “noivinhas” Maite Picolomini Bertaiolli e Luana Beranger prontas para entrar em cena. (Foto: Elton Ishikawa)

Rafaela e Gabriela Aprile clicadas pela movimentada quermesse. (Foto: Elton Ishikawa)

Em clima junino, Gisele e Rogério Sanches com a filha Laís. (foto: Elton Ishikawa)

Lucas, Maria Eduarda e Letícia Moura também circularam pela unidade II do Alto do Ipiranga. (Foto: Elton Ishikawa)

Noite de Autógrafos

Marcos Aurélio Bertaiolli convidando para o lançamento do seu livro “Cidade do Saber” que acontece durante noite de autógrafos marcada para o próximo dia 28, às 18 horas, na Biblioteca da UMC – Universidade de Mogi das Cruzes.

Ritmo Junino

Maria Isabel e Célio Roberto Cunha Mello reúnem os familiares e amigos, na noite de hoje, para comemorar o aniversário dele, em ritmo junino. A festança acontece no sítio “Recanto de Celinho” do Jardim Aracy.

Salão das Artes

Continuam abertas as inscrições para o 4º Salão das Artes Plásticas de Mogi das Cruzes, que será realizado no período de 8 a 30 de novembro, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, homenageando o artista plástico Idalício da Silva. As inscrições gratuitas poderão ser feitas, até o dia 14 de julho, no horário das 8h30 às 17h30, na Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, na Rua Coronel Souza Franco, 993.

Jóias

Numa parceria de Kate Moss com a Ara Vartanian uma nova coleção de jóias, inspirada nos mitos e símbolos da cultura britânica, explora o misticismo e o esoterismo. Entre as peças, formas reminiscentes da espada de São Jorge, patrono da Inglaterra, e imagens pagãs, como a lua crescente. Composta por anéis, brincos e colares, a coleção tem como base principal o ouro 18k adornado com pedras como ametistas e citrinos. Há ainda peças one of a kind que levam gemas preciosas como rubis e diamantes. A novidade já está à venda no Brasil, nas lojas próprias da joalheria.

Nats 16

Constança Masiero Lamim, Silvino de Miranda Melo Neto, Walter Gomes Amorim Filho, Célio Roberto Mello, Ana Lúcia Longo, Juliana Fonseca Freire