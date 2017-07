Silene

Percy Siqueira Junior e Elaine Siqueira, na foto em companhia de Malu Magalhães, no comando da concorrida festa junina, que reuniu os familiares e alunos do Colégio Tomás Agostinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Rafaela Ornelas Da San Biagio e Bruna Santi curtindo a festança. (Foto: Elton Ishikawa)

Letícia Duarte, Sarah Lozano e Mariana de Paula circularam pela movimentada quermesse. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria Isabela Faria e Tatiana Dutra clicadas pela unidade do colégio da Vila Oliveira. (Foto: Elton Ishikawa)

Amanda Rocha e Nicolly Lapa também em ritmo junino. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá na tarde do último domingo, Sarah Petti, Larissa Fernandes, Matheus Coelho e Mariana Urizzi. (Foto: Elton Ishikawa)

Noite do Yakissoba

Os diretores sociais Clube Náutico Mogiano, Inês e Luiz Cezar Veiga, comandam neste sábado a Noite do Yakissoba que está marcada para logo mais às 19 horas, no salão social. Além do tradicional prato, também no cardápio temaki e outras delícias da cozinha oriental, serviço de bar e musica ao vivo. Convites antecipados na secretaria do clube e na portaria na hora do evento.

18 Anos

Agatha Calixto Soares comemora na noite de hoje os seus 18 anos com festa articulada por seus pais Caroline Cunha Calixto e Carlos Eduardo Soares, no espaço campestre Rancho Taperão.

Festival de Inverno

Tem inicio neste sábado o 9° Festival de Inverno Serra do Itapety que abre a sua programação com o concerto apresentado pelo Queen Sinfônico, Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e o Coral Musica Ativa, às 20 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica de Mogi das Cruzes-Cemforpe, na Rua Antenor Leite da Cunha, Nova Mogilar. Entrada franca.

Grife Italiana

A nova coleção da Salvatore Ferragamo, assinada pelo design de sapatos femininos, Paul Andrew, que estréia na grife italiana, desembarca nas lojas brasileiras da marca, em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim. Entre mules enfeitadas com franjas de tecido e lurex, sandálias tingidas em color blocking e até tênis feitos com uma espécie de tricô high-tech, os modelos já são sucesso absoluto.

