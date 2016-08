Comentários (0) Silene Like

1º Aniversário

Maria Odete e Leandro Furtado reúnem os familiares e amigos na tarde de hoje, no espaço Madre Pérola, na Rua Frederico Straube, na Vila Oliveira, para comemorar o 1º aniversário da filhota Maria Vitória Furtado.

Baile do Clube

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes comemora 59 anos de existência, com o seu tradicional Baile de Aniversário que será realizado logo mais às 21 horas, no salão social “Wilson Cury”. A edição deste ano contará com jantar do Trópikos Buffet Expresso Gourmet e música da Orquestra Vox Machine. Para fechar a noite em grande estilo, a apresentação da Banda Route 8.0 com os sucessos do rock nacional e internacional.

McDia Feliz

O McDia Feliz, a maior campanha do país no combate ao câncer infanto-juvenil, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, em sua 28ª edição acontece neste sábado, em toda rede McDonald’s, com renda da venda do Big Mac, revertida para a causa. Em Mogi, o McDia será realizado nas lojas do Mogi Shopping e Braz Cubas, sob o comando da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco.





Expo Aflord

A Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra volta a promover neste final de semana, mais uma etapa da Expo Aflord, uma das maiores feiras de flores do Estado de São Paulo. O evento acontece na sede da associação, na Avenida PL do Brasil, km 4,5, Fazenda Velha, em Arujá.

Previous

Next Em clima de descontração, Luciana Pereira, Rosana Cecin e Raquel Miyataque na festa julina do grupo Obra Prima Club. (Foto: Elton Ishikawa)

Aline e Emíia Fuke entre as convidadas da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Vanessa e Gabriel Grinberg, ele preparando os deliciosos quitutes típicos. (Foto: Elton Ishikawa)

Erick e Ludimila Silva também foram curtir a festança. (Foto: Elton Ishikawa)

Rita Paulim e Maria Helena Coura clicadas pelo Espaço Monte Verde. (Foto: Elton Ishikawa)

Laerte Biagioli, Dani Maksud e Kleber Carvalho na abertura do Espaço Laerte Biagioli, na Avenida Capitão Manoel Rudge. (Foto: Elton Ishikawa)

Aniversários (27)

Vera Lúcia Boratto Esteves, Hugo de Almeida Castro Filho, Maria Almeida Mello Freire, Rita de Cássia Pansardi Renzi, Aristeu Franco Júnior, Regina Célia Martins, Alda Aparecida Leal, Daniel Prado da Silva Mello, Sandra Maria Hayakawa, Neusa Maria Caruso