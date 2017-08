Festa Julhina

Silene

Olga e Paulo Cesar Santos na noite em que receberam os familiares e amigos em seu sítio de Biritiba Mirim. (Foto: Elton Ishikawa)

Também por lá, Carlos e Débora Lapique, que comemoraram em grande estilo, na última sexta-feira, os 30 anos de existência da sua L’essence Lapiendrius. (Foto: Elton Ishikawa)

Celú Campolino e Valter Haller clicados pelo descontraído encontro. (foto: Elton Ishikawa)

Curtindo a festança, Nilza e Ana Lúcia Pinheiro Youssef. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda entre os convidados, as presenças de João Miguel e Lilian Nicolau, Mirna e George Antoun. (Foto: Elton Ishikawa)

Caminhada

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, realiza no próximo dia 27, a 9 a. Caminhada Solidaria que tem saída marcada para as 9 horas, em sua sede da Rua Carmem de Moura Santos, 134. Inscrições abertas. Informações pelo fone 4728-4999.

No Mogi Shopping

O Mogi Shopping está com novas atrações em sua Praça de Eventos. Desde o início da semana a disposição do publico a “Brinquedoteka – Brincar de ser Criança”, que conta com brinquedos das décadas de 1980 e 1990, em tamanho gigante, e o “Super Games”, um museu de vídeo game 100% interativo, com mais de 40 consoles para jogar. As atividades são gratuitas e poderão ser conferidas de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos, das 14 às 20 horas, até o dia 17 de setembro.

Reunião

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Celso Giuseppe, promove na noite de hoje, às 20h30, a sua reunião comemorativa do Dia do Garçon, que será realizada na Associação de Rotarianos.

Gala Beneficente

Na abertura da sua próxima semana de moda, Paris terá uma noite de gala beneficente. Marcado para o dia 26 de setembro a quarta edição do projeto Gastromotiva Great Food For a Better World, que será realizado no Pavillon Ledoyen, um dos restaurantes mais premiados da capital francesa, para levantar fundos para o Refettorio Gastromotiva. Idealizado pelo líder social David Hertz, o chef Yannick Alléno recebe apenas para 100 pessoas, para um harmonizado com champanhe Krug e vinhos Petrus, Cheval Blanc e Yquem. Daniela Falcão, diretora geral da editora Globo Condé Nast, será a madrinha da grande noite, que terá como mestres de cerimônia o jornalista Bruno Astuto e a atriz Carolina Ferraz

Nats 17

Denise Aparecida Franco Gaspar, Claudio Izildo Iague, Sonia Martins, Rita de Cássia Marrelli, Ana Carolina Mometti