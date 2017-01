Silene

Previous

Next Os anfitriões, Thiene e Pedro Braga com as filhotas Beatriz e Heloisa, na Festa do Hawai do CECERFI. (Foto: Elton Ishikawa)

Carolina Camilo e Aline Sayuri em ritmo de festa. (foto: Elton Ishikawa)

Leo e Sylvia Abreu entre os convidados da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Henrique Pereira Garcia e Rita Garcia marcaram presença pelo concorrido encontro. (foto: Elton Ishikawa)

Willian e Sandra Furlan e Renato Garcia também pelo recanto campestre do Jardim Aracy. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Letícia Mendes, Rebeca Ribeiro e Jane Sakashita. (Foto: Elton Ishikawa)

Em Mogi

Depois de desenvolverem trabalhos na gestão de universidades e em consultorias no Brasil, Maria Beatriz e Roberto Lobo, foram passar uma longa temporada pelos Estados Unidos, e decidiram fixar residência permanente por lá. Neste início de ano eles estão de volta a Mogi, em ritmo de férias, para rever os familiares e amigos.

Festival de Verão

Na programação desta sexta-feira do 4º. Festival de Verão, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, a apresentação de “Dança-História: O Encontro de Gerações” pela Fábrica de Artes, às 20 horas, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. No mesmo horário, Dani Dias lança o CD “Amarantos” no Teatro Vasques.

Vienna Opera Ball

Para a edição 2017 do tradicional Vienna Opera Ball, organizado anualmente pela Ópera de Viena, que será realizado dia 23 de fevereiro, no Vienna State Opera/Wiener Staatsoper – Austrian National Opera House, Karl Lagerfeld criou uma tiara em parceria com a Swarovski. O luxuosíssimo acessório reúne uma mistura 394 cristais em tons claros e safira, finalizada com cinco pérolas de cristal. O design é inspirado na famosa valsa Danúbio Azul, a dança de abertura da Ópera, composta por Johann Strauss II, e que festeja o seu 150º aniversário em fevereiro deste ano.

Aniversários (27)

Armando Sérgio Silva, Maria Cecília Carlos Bacon, Mara Silvia Mafra Castro, Benedito Rodrigues Aguiar Filho, Gilberto Martins de Almeida, Mariângela Urbano Ackel, Sonia Regina Millet de Carli, Alexandre Areda Baghoss