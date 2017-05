Festa do Divino de Mogi começa na quinta-feira

QUADRO DESTAQUE

Começa nesta quinta-feira a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi, repetindo uma tradição que já dura 404 anos. A programação tem início às 16 horas, com a concentração dos fiéis em frente à casa dos festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira, na Rua Eduardo de Castro Júnior, 182, no Alto do Ipiranga. Lá, os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes se juntam a eles para a apresentação das suas bandeiras. Na oportunidade, o padre Diogo Shishito, assessor eclesiástico da Festa do Divino, fará uma solenidade. De lá, todos seguem de ônibus até a Prefeitura de Mogi, onde serão recepcionados pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), pela primeira-dama, Karin Melo, e pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini.

“Esse é um ritual que se repete já há anos. E da Prefeitura seguimos em cortejo até o Império, na Praça Coronel Almeida, onde ocorre a cerimônia de abertura, a bênção das novas bandeiras e o levantamento do mastro, com solenidade conduzida pelo bispo diocesano”, ressalta a festeira Marcia.

Após todo esse ato, todos seguem até a quermesse, no Centro Municipal de Integração “Deputado Mauricio Nagib Najar”, no Mogilar. Na oportunidade, o bispo, festeiros e capitães de mastro visitam as barracas da quermesse, parte social da Festa do Divino, para abençoar o trabalho dos voluntários.

As missas da novena começam nesta sexta-feira, às 19h30, na Catedral de Santana. A primeira será celebrada pelo bispo dom Pedro Luiz. Ao fim da solenidade, os festeiros, capitães de mastro e demais devotos vão até a casa de um fiel para a visita das bandeiras.

No sábado, às 5 horas, ocorre a primeira azlvorada de uma série de nove. Os fiéis se reúnem em frente ao Império para percorrer as ruas do entorno da Catedral, ponto de chegada para o café servido no salão paroquial. Às 15 horas, haverá a primeira missa campal, celebrada pelo bispo e concelebrada pelo padre cantor Alessandro Campos. À noite, mais uma missa da novena, sob a celebração do padre Antônio Carlos Fernandes, pároco da Paróquia Cristo Rei, do Socorro, e concelebrada pelo padre Diogo Shishito.

“Contamos com a presença de todos nesses 11 dias de festa. A programação é bem extensa e todos podem participar dela”, convida a festeira, que trabalha ao lado do marido e dos capitães de mastro, ajustando os últimos detalhes da festa, como a decoração da Catedral de Santana para os dias da festa, que segue até o próximo dia 4.

O tema da Festa do Divino é “Divino Espírito Santo, guiai o nosso caminho na fé e na unidade”.

Caminhada Ecológica terá plantio

Neste sábado, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi, que desde 2013 tem incentivado a prática sustentável em suas ações, promove a 5ª Caminhada Ecológica – “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida – Cultivar e guardar a criação”, tema da Campanha da Fraternidade 2017, que terá como destino o Parque da Cidade.









Para participar, os devotos devem se concentrar, a partir das 8 horas, em frente ao Seminário Menor “São João XXIII” (atrás da Mitra Diocesana), na Avenida Braz de Pina, 560, no Alto do Ipiranga. Todos os participantes vão receber um kit, composto por camiseta, boné e squeeze e antes de partir irão fazer alongamento e aquecimento com a orientação de monitores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Um carro de som estará na concentração e acompanhará os fiéis em todo o percurso, de 1,8 mil metros, feito entre cânticos e rezas. A expectativa dos organizadores é de que 300 pessoas participem do evento.

Além da caminhada, haverá plantio de mudas de diversas espécies nativas, tanto na Mitra Diocesana como no Parque da Cidade.