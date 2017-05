Festa do Divino começa às 16 horas desta quinta-feira em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Nesta quinta-feira (25), assim que os relógios marcarem 16 horas, os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Maria Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde Cristina de Lima Gomes estarão a postos na residência do casal de festeiros, na Chácara Jafet, para o início de mais uma Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Uma tradição que se repete há 404 anos na Cidade e que se mantém viva graças às centenas de devotos que aguardam ansiosos pelo início da festividade que une religião e folclore em 11 dias de celebração até o Dia de Pentecostes – 4 de junho.

A expectativa de público da organização do evento, Associação Pró-Festa do Divino e Diocese de Mogi das Cruzes, é de 450 mil pessoas em toda a festividade. Somente na Quermesse, parte social do evento religioso, são aguardadas 200 mil pessoas nos 11 dias de programação. O tema da festa é “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”.

É na casa dos festeiros que todos se reúnem para a apresentação das bandeiras, símbolo que se mantém em segredo até o início da Festa do Divino. A Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo também se faz presente para saudar a bandeira.

Em seguida todos irão à Prefeitura de Mogi para de lá seguirem em cortejo até a Praça Coronel Benedito Almeida, onde está montado o Império, outra tradição da Festa do Divino, cuja ornamentação muda de ano a ano e que também é guardada a “sete chaves” (leia mais na página 7).

“Não há palavras para agradecer todo o apoio que temos recebido dos devotos nesses últimos 11 meses de preparação da festa. Com a graça de Deus, fomos acolhidos pelos fiéis, que nos receberam em suas casas, para as rezas da Coroa do Divino, ou nas escolas ou ambiente de trabalho para as aberturas de subimpérios. São momentos marcantes que vamos levar adiante, mas ainda não terminamos a nossa missão. Agora teremos mais 11 dias de celebração e uma programação preparada com muito carinho para que os devotos participem de alguma forma da Festa do Divino”, ressaltam os festeiros João Pedro e Marcia, que, ao lado dos capitães de mastro, se envolveram na organização cuidando de cada detalhe da festividade.

Após a solenidade de abertura da festa, com a bênção das novas bandeiras, levantamento do mastro e a abertura do Império, todos seguem, também em cortejo, até a quermesse da festa, no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, localizado na Avenida Cívica, no Mogilar. O horário de funcionamento da quermesse será sempre a partir das 18h30. Aos sábados e domingos, começará às 14 horas. As 23 barracas, comandadas por entidades e paróquias, além da Associação Pró-Festa do Divino, comercializam yakissoba, churrasco grego, churrasco, afogado, caldos, frutas do amor, doces de abóbora, mamão, laranja e bata doce e os salgados, como coxinha e o tradicional tortinho.

Além disso, haverá shows com bandas da Cidade e apresentação de grupos folclóricos.

A novena preparatória ocorrerá de amanhã até o próximo dia 3 de junho, sempre às 19h30, na Catedral de Santana. A solenidade será feita, a cada noite, por um celebrante diferente de paróquias da Diocese de Mogi.









As tradicionais alvoradas, quando os devotos percorrem em cortejo as principais ruas da área central da Cidade, sempre com um trajeto diferente, ocorrem deste sábado até o dia 4 de junho. A procissão sai do Império do Divino, na Praça Coronel Almeida, às 5 horas, acompanhada da Folia do Divino de Biritiba Ussu. Ao término é servido café aos participantes no salão paroquial da Catedral de Santana.

Interdição

No final da tarde desta quinta-feira, o trânsito da região central de Mogi terá interdições devido à abertura da Festa do Divino Espírito Santo. As interdições para a passagem do cortejo, que sairá do prédio da Prefeitura em direção à Praça Coronel Almeida, começarão por volta das 17 horas.

Os fiéis sairão de ônibus da casa dos festeiros, que fica na Rua Eduardo de Castro Júnior, 182, na Chácara Jafet, por volta das 16 horas e seguirão de ônibus até a Prefeitura, onde se juntarão aos demais devotos. A partir das 17 horas, será iniciado o cortejo, que passará Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães e ruas Major Pinheiro Franco, Capitão Manoel Caetano e Paulo Frontin até a chegada à Praça Coronel Almeida.

Após as cerimônias de levantamento do mastro e abertura do império, os participantes seguirão em direção ao espaço Pró-Hiper, no Mogilar, onde haverá a abertura da quermesse. O trajeto será feito pelas ruas Padre João, Major Pinheiro Franco, Olegário Paiva, passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, avenidas Prefeito Carlos Ferreira Lopes, Professor Ismael Alves dos Santos e Cívica.

Durante todo o percurso, haverá acompanhamento dos agentes municipais de trânsito, Guarda Municipal e Polícia Militar.

Império

O Império da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, montado na Praça Coronel Almeida, em frente à Catedral de Santana, é um dos pontos mais visitados durante a festividade religiosa. É nesse local que os devotos fazem suas orações e pedidos, além de agradecerem pelas graças alcançadas.

A sua ornamentação, feita há anos sob a coordenação de Sérgio Vicco e de Januário Santos, que cuida da parte estrutural, contudo, é um segredo, revelado somente no dia de abertura da tradicional festa religiosa e folclórica.

Antigamente, as casas mais afastadas da região central de Mogi das Cruzes montavam altares em devoção ao Espírito Santo, que são chamados de subimpérios. Atualmente, eles são montados em escolas, universidades, repartições públicas, hospitais e outros pontos da Cidade.

Após a abertura, o Império funciona diariamente e ali são realizadas as rezas da Coroa do Divino. Já nesta sexta-feira, ele abre às 8 horas. Nos dias seguintes, de acordo com a coordenadora das rezadeiras, Cida Barros, o Império começa a receber os devotos a partir das 5 horas, nas saídas para as alvoradas. Os horários da Coroa do Divino Espírito Santo no Império são: 6, 9, 12, 15, 18 e 21 horas. “A cada três horas muda-se o plantão das rezadeiras, hoje composto por 230, entre 50 rezadeiras oficiais e 180 auxiliares”, explica Cida, que comanda a equipe ao lado de Elizabeth Godoy, há 11 anos.





A Festa do Divino celebra Pentecostes, que de acordo com a tradição católica, ocorre 50 dias após a Páscoa e lembra a passagem da descida do Espírito Santo aos apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus.

Vencedores

Os cinco vencedores do 6º Concurso de Desenhos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes já foram definidos. A comissão julgadora se reuniu na última terça-feira, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, para eleger os desenhos em cinco categorias: Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental (1º ao 5º anos), Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e Ensino Médio. Os ganhadores serão revelados neste domingo, por volta de 17 horas, após a missa campal, no recinto da quermesse, no Centro Municipal Integrado Deputado Maurício Nagib Najar, no Mogilar. Na oportunidade, serão expostos todos os desenhos participantes.

Integraram a comissão de jurados Serly Garcia, representante da Secretaria Municipal de Educação; José Ivan Barbosa, representante da Secretaria Municipal de Cultura; Elisabete Martins Sanches, da Diretoria de Ensino; Judith Maria de Carles, artista plástica; Beth Nogueira, da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo; o padre Diogo Shishito, representando a Igreja; e o professor Glauco Ricciele, historiador. A coordenação é de Maria Ângela Pires, da Associação Pró-Festa do Divino.

De acordo com os jurados, não foi fácil definir os desenhos ganhadores entre tantas opções e estilos. Foram avaliados adequação ao tema, originalidade e criatividade. O tema da Festa do Divino, neste ano, é “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”.

Para o padre Diogo Shishito, assessor eclesiástico da Festa do Divino, e que, na ocasião representou a Igreja, disse que o mais importante de tudo é ver a participação das crianças e jovens: “Nós temos dito sempre que o Espírito Santo toca todos os âmbitos da sociedade. Refletir a Festa do Divino dentro das escolas é algo que pode trazer um pouco dos valores da fé para o coração desses estudantes. Incentivar a arte e a cultura é fundamental para que não se percam entre os jovens e esse concurso pode ajudar muito em tudo isso. Os trabalhos estão belos, portanto, a escolha foi difícil, mas isso mostra que estamos no caminho certo para um futuro melhor”.

A professora Serly Garcia, do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Cultura, acredita que é importante incentivar os alunos a participarem de um concurso como esse. “Desde pequenos, eles entram nesse mundo que faz parte da cultura mogiana e do Brasil. Dessa forma, eles se apropriam e entendem essa cultura. Sobre os desenhos, esse ano surpreenderam bastante, em especial aqueles realizados pelo Ensino Fundamental, que trouxeram traços inéditos”, destaca Serly.

A Festa do Divino será realizada de hoje até o próximo dia 4 de junho. Os festeiros são João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e o casal de capitães de mastro é Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

Afogado

Hoje, mais de 200 unidades escolares da rede municipal de ensino adotarão o afogado, prato típico mogiano servido na Festa do Divino Espírito Santo, no cardápio. A iniciativa marca o início da festividade em Mogi das Cruzes. Na Escola Municipal Desembargador Armindo Freire Mármora, na Vila Nova Aparecida, o prato foi servido ontem com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB), acompanhado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo. O objetivo da atividade é valorizar a cultura e a história da Cidade.

O prato foi aprovado pelos alunos da unidade escolar. As crianças faziam fila no refeitório para repetir. “É a comida mais gostosa feita aqui na escola. O prefeito contou para a gente um pouco da história do prato. Esta é a primeira vez que eu como o afogado”, contou Maria Rita Stockwell, 10 anos, aluna do 5º ano do ensino fundamental.

Na escola, o prato foi servido para 655 alunos, sendo 76 da educação infantil e 579 no ensino fundamental. A unidade faz parte do Programa Escola de Tempo Integral.

Para o prefeito, servir o afogado nas escolas representa lembrar a cultura e tradição da Cidade. “É um prato tradicional e delicioso. Em um trabalho da Secretaria Municipal de Educação, em especial o Departamento de Alimentação Escolar, as crianças estão tendo contato com o afogado, que só é feito em Mogi das Cruzes. Tem tradição, história e um porquê de fazer parte do cardápio nesta quinta-feira. São 404 anos de história da Festa do Divino em nossa Cidade”, disse.

O alimento existe desde o século XVI, quando os bandeirantes adotaram a Cidade como ponto de repouso e os tropeiros circulavam pela região, vendendo gado e mercadorias.

A secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, destacou a importância da interação entre as crianças. “É um trabalho de resgatar as origens, que com o tempo vão se perdendo. Foi uma alegria ver as crianças comendo uma comida diferente e todos tinham alguma coisa para comentar sobre o afogado, o que proporcionou uma grande integração entre as crianças”, disse. As unidades escolares receberam um informativo com a história do prato, a receita e as informações nutricionais.

A preparação do prato nesta quinta-feira utilizará 2,3 mil quilos de carne, 1.538 quilos de batata, 460 quilos de tomate e 510 quilos de farinha de mandioca, além de salsão, louro, alho, jiló, cebola, salsa e pimentão. Acompanha o prato, uma salada de escarola, em que serão utilizados 549,6 quilos da verdura fornecida pela agricultura familiar, diferencial da merenda mogiana.

A merenda de Mogi é reconhecida como a melhor do Estado de São Paulo pela ONG Ação Fome Zero, em parceria com o Governo Federal. Em abril de 2017, 54.429 alunos foram atendidos pela merenda escolar mogiana, entre estudantes da rede municipal de ensino, projetos sociais das secretarias municipais de Assistência Social e Cultura e o Crescer. São cerca de 179 mil refeições feitas e distribuídas diariamente. A diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Eliana Mangini, também participou da visita.