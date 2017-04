Silene

Festa de São Benedito

Termina neste domingo a 16ª Festa de São Benedito, que vem sendo realizada no Santuário do Bom Jesus, sob o comando dos festeiros Ana Rita e Frederico Antonio Lehmann e os capitães de mastro, Nair e Sidney Soares Gonçalves. Ainda na noite de hoje, a partir das 18 horas, no Largo Bom Jesus, acontece a tradicional quermesse, com barracas variadas.

Feira de Artesanato

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes promove nos dias 3, 4 e 5 de maio, das 14 às 21 horas, a 11ª Feira de Artesanato e Variedades, que vai reunir os mais variados trabalhos de cerca de 60 artesãos de Mogi e região, em sua quadra da Rua Carmen Moura Santos, 134. O encontro, que visa arrecadar verbas para melhorias e desenvolvimento da entidade, tem entrada franca.

Dia do Trabalho

No feriado de amanhã, Dia do Trabalho, as lojas do Mogi Shopping, abrem no horário das 14 às 20 horas. Já os setores de alimentação e lazer funcionam normalmente, até as 23 horas, sem alterações.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Marco Aurélio Bertaiolli que está completando mais um ano de vida neste domingo. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!

Sotheby’s









A maior e mais reconhecida casa de leilões do mundo, a inglesa Sotheby’s, vai leiloar dois diamantes raros. O Apollo Blue, um diamante de um azul vivo de 14.54 quilates, e o Artemis Pink, um diamante rosa puro com 16 quilates. O preço estimado pelas peças, que serão leiloadas em Genebra no dia 16 de maio, fica entre R$ 124 milhões e R$ 150 milhões para o azul e entre R$ 38 milhões e R$ 54 milhões para o rosa.

Previous

Next Manfred Kleindienst e Marliane Urbano Silva Kleindienst

Vanessa e Elisandra Ramires Okasaki

Jovenilda Xavier Galhardo e Maria da Conceição Allen

Carolina e Renata Trigo

Sheila Mattos, Juliana e Paulo Mattos

Silene, Karin, Larissa, Márcia e Érika

ANIVERSÁRIOS

Silene da Cunha Pinto, Irene Jardim de Azevedo, Sandra Pomares Mendes Foakes, Mariane Brasil de Carvalho Pereira, José Adriano Almeida Carreiro, Vera Adelaide Artuso Takak, Maria Camila Lunardi, Sylvio da Silva Pires, Milene Pereira, Célia Rangel de Almeida e Silva, Marco Aurélio Bertaiolli, João Martinho de Andrade

Amanhã

Iracema de Abreu Boucault, Josef Kleindienst, Sérgio Benfica, Elizabeth Prado Sampaio Makitalo, Juliana Urbano Cezar Pestana, Juliane Boratto Rossi, Donato José Porcelli