Festa de Santana começa na segunda-feira em Mogi

A partir da próxima segunda-feira, a Festa de Santana deverá reunir cerca de 1,5 mil pessoas todas as noites na novena e na quermesse instalada na Praça Coronel Bendito de Almeida, no Centro. Nesse ano, a programação das celebrações em homenagem à padroeira de Mogi das Cruzes defende a ecologia, e ações de coleta seletiva do lixo e do óleo usado no preparo dos salgados serão implantadas na confraternização religiosa.

O louvor à santa, mãe de Maria e avó de Jesus, acontece desde os tempos de fundação do vilarejo que, primeiramente, se chamou Vila de San’Ana de Mogi das Cruzes.

O diácono permanente Valmir Pereira e a esposa dele, Cleusa, são os festeiros do evento que começa às 18h30, com o hasteamento do mastro e missa celebrada pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, na Catedral de Santana. Os capitães de mastro são Villas e Ana Maria Costa Guimarães.

Nos dias seguintes, as missas, sempre a partir das 19 horas, serão conduzidas por religiosos como o pároco Claudio Antonio Delfino (dia 18), o padre cantor Alessandro Campos (dia 20) e o bispo emérito, dom Paulo Mascarenhas Roxo (dia 25).

No dia da padroeira, 26, feriado municipal, a procissão começa às 16 horas, pelas ruas centrais, e a missa de encerramento será presidida por dom Pedro.

As barraquinhas da quermesse estão preparadas para receber os quitudes preparados por um grupo de 150 voluntários. A coleta seletiva do óleo será uma das novidades, numa parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

O dinheiro arrecadado com as vendas destina-se às obras para melhorar a iluminação interna na Catedral de Santana.

Doces e comidas típicas como o churrasco e o afogado são atrativos, além do bingo, mantido por meio da doação de prendas , que ainda podem ser entregues aos organizadores.









O atendimento ao público começará por volta das 18 horas. No palco, em três dias, 17, 19 e 26, haverá show com os cantores Angellus, Zé Marlons e Lúcio Negrão, cover de Elvis Presley, respectivamente.

Sorteio

Outra novidade será o sorteio de uma rifa que começou a ser vendida semanas antes do festejo, para cobrir os custos do evento. Cada bilhete custa R$ 10,00. Ainda há números à venda, que podem ser adquiridos na secretaria da Catedral de Santana. O prêmio principal será uma moto Honda CG Fan, zero quilômetro. O sorteio ocorrerá às 21h30, no último dia do festejo.

“Foi uma forma de conseguirmos os recursos para iniciar os preparativos da festa”, conta Valmir, diácono permanente e tesoureiro da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes.

Informações podem ser obtidas no telefone 2312-6007.