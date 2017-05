Festa aguarda 170 mil visitantes

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A crise econômica não comprometeu a Festa do Divino. Os organizadores conseguiram manter os parceiros e patrocínios para a realização da mais tradicional manifestação religiosa e folclórica do Município, que será aberta oficialmente nesta quinta-feira, dia 25, com a expectativa de atrair um público de 170 mil pessoas entre os dias 25 de maio a 4 de junho.

“Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade” é o tema da edição de 2017, que traz uma pitada a mais de fé, já que neste ano os organizadores prestam uma homenagem aos 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, no cartaz de divulgação.

Segundo os organizadores, o evento ultrapassa mais de quatro séculos de história e mantém uma extensa programação religiosa e folclórica com a realização de alvoradas, novena, procissões, quermesse, além da parte social e de confraternização da Festa do Divino, envolvendo as 23 entidades participantes.

A Associação Pró-Festa do Divino e a Diocese de Mogi começam a fazer o planejamento assim que a outra festa termina. Os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e o casal de capitães de mastro é Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes têm forte participação à frente da organização, tomando as principais decisões sobre a festa considerada uma das maiores do Estado de São Paulo.

Eles estarão à frente dos compromissos com a parte religiosa da festa, com a abertura dos subimpérios em diversos pontos, como repartições públicas, escolas , organismos da igreja e em vários locais, a fim de conclamar e resgatar a religiosidade das pessoas e propagar a festa nos quatros cantos da Cidade. “Os nossos compromissos estão bem intensos. Atualmente, temos visitado de quatro a cinco escolas por dia. O último será aberto na quarta-feira, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)”, explica o casal de festeiro.

A divulgação da festa, de acordo com João Pedro e Marcia Regina, é feita por meio de distribuição de cartazes, folderes e outdoors. O trabalho de divulgação conta com a parceria do jornal O Diário e da TV Diário – afiliada da Rede Globo no Alto Tietê.

Segundo João Pedro, a captação de recursos financeiros, por meio de patrocinadores, foi “satisfatória”, diante do atual cenário econômico. Ele não disse quanto já foi captado, mas garante que os organizadores estão tentando reduzir as despesas.

O objetivo dos organizadores é repetir o mesmo sucesso do ano passado, com resultados positivos que superaram as metas previstas. Em 2016 o valor bruto arrecadado foi de R$ 2.339.881,00. Subtraindo as despesas, ficaram R$ 1.549.207,00, valor revertido para as entidades participantes

Além dos empresários, a população também contribui. “Estamos muito entusiasmados com a colaboração dos voluntários e com envolvimento de toda a comunidade, numa grande demonstração de fé e religiosidade”, destacou o festeiro. João Pedro também chama a atenção para o interesse dos jovens, presentes nas celebrações.

Embora não seja a primeira vez que o casal de festeiros esteja à frente da Festa do Divino – eles foram capitães de mastro na Festa de 2013 -, na avaliação deles, a missão é muito maior agora, diante do crescimento do evento. “Tudo está sendo preparado com muito carinho, com muito esmero para a população mogiana e para todos os visitantes. Queremos que a Festa do Divino continua sendo um orgulho para Mogi das Cruzes ”, disse João.

Padre Alessandro celebra uma missa campal, dia 27

Os organizadores contam que estão preparando algumas novidades para a Festa do Divino de 2017 em relação à decoração do Império e melhorias na estrutura da quermesse.

Neste ano haverá algumas mudanças relacionadas à 5ª Caminhada Ecológica, que será realizada no dia 27 de maio, sábado pela manhã, com um novo percurso. Desta vez, os fiéis vão seguir um novo trajeto até o Parque da Cidade, inaugurado recentemente no Alto do Ipiranga.

Os devotos sairão da Cúria Diocesana, na Rua Braz de Pina, 560, no mesmo Bairro. Assim que chegarem ao Parque, os devotos vão plantar mudas de árvores. Nas edições anteriores, a caminhada era feita até o Parque Centenário, em César de Souza. Mas, a festeira Marcia Regina Pauletti Oliveira explica que a mudança ocorreu, “para que os devotos tenham oportunidade de conhecer o mais novo parque de Mogi das Cruzes”.

Na programação religiosa, os devotos vão poder assistir a missa celebrada com a participação do padre cantor Alessandro Campos, que tem atraído milhares de pessoas por onde passa. Ele irá concelebrar a Missa Campal com o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, no dia 27 de maio, no recinto da quermesse, às 15 horas, no Centro de Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, no Mogilar.