Ferroviários ameaçam entrar em greve a partir do dia 1º de agosto

QUADRO DESTAQUE

A categoria ferroviária decidiu em assembleia realizada anteontem que vai trabalhar em estado de greve até o final de julho e a partir de 1º de agosto vai paralisar os trabalhos, caso a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos acate a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de reduzir a tabela salarial atual em 3,51%. Segundo o presidente do Sindicato dos Ferroviários, Eluiz Alves de Matos, o TST julgou indevido o reajuste de 3,51% por ‘ganho de produtividade’, concedido aos servidores da estatal em 2011, no entanto, ele não fala que o valor deve ser descontado. “A CPTM está tentando se aproveitar disso para reduzir a partir de julho este percentual de 3,51% no salário dos empregados”, pontuou Matos. Uma nova assembleia está agendada para o final do mês.

A CPTM esclareceu que o TST decidiu em abril deste ano que o índice de reajuste determinado pelo TRT –SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) no dissídio coletivo de 2011 é indevido. “Portanto, em cumprimento à decisão judicial, a Companhia irá aplicar a redução da tabela salarial, em 3,51%, a partir do mês de julho/17. Ressalta-se que a CPTM é obrigada a cumprir determinação do TST, sob pena de crime de responsabilidade dos seus gestores. Os valores já pagos e recebidos pelos empregados até agora não serão descontados”, trouxe o texto enviado em nota enviada à redação de O Diário.