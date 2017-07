Férias: permita-se o livre brincar

Artigos

Ziza Pereira

Crianças que brincam são mais espertas, curiosas e aprendem com mais facilidade. Férias é um tempo maravilhoso para investir nisso. E aqui investir não significa gastar “rios” de dinheiro, mas usar a criatividade e ser presença.

Afinal, se brincar já é gostoso, fazer isso em família é maravilhoso. Brincar com os filhos é uma oportunidade para conhecê-los e estreitar os laços, que, muitas vezes, vamos perdemos com o ritmo frenético do dia a dia.

As férias já chegaram para muitos, e os pais se questionam: o que fazer com a criança cheia de energia pela casa o dia todo? Esse “não ter nada pra fazer” também é importante, pois dá espaço para as brincadeiras. Muitas vezes, vendo o exemplo dos pais, os filhos também passam a achar certo, sempre estar ocupado, nem que seja com um celular na mão. Aliás, é preciso reduzir o uso exagerado de tecnologias e um consumismo desenfreado que deixa as relações cada vez mais superficiais.

As férias escolares são um bom motivo pra parar, viver o descanso, voltar a estar com a família, aproveitar cada canto da casa, fazer atividades diferentes. É um bom momento para retomar as coisas simples, as brincadeiras que realmente fazem pensar e suar a camisa. Que tal fazer programas em família pra dar boas risadas?

Uma boa dica é recorrer às brincadeiras da nossa infância. Ensinar as crianças as cantigas de roda, fazer piquenique, criar algo com sucata. Quem sabe levá-las para a cozinha e fazer receitas divertidas? Ainda vale um cineminha gostoso, programar um acampamento ou organizar passeios com outras mães, afinal, as crianças amam encontrar os amigos fora da escola.

Cada idade exige algo específico e seria bom fazer uma programação, principalmente para quem tem mais filhos. Apesar de os pais geralmente não estarem de férias junto com os filhos, vale, deixar algo para as crianças ou adolescentes fazerem enquanto eles trabalham.

Crianças também têm estresse, principalmente em dias que a escola cobra mais resultados. Sim, elas já sofrem essa carga! Então, férias são dias pra relaxar e esfriar a cabeça. “Desintoxicar”, recuperar as forças para poder voltar à escola com uma nova disposição.

Ziza Pereira é missionária da comunidade Canção Nova.