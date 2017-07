‘Férias em Movimento’ em edição especial

Caderno A - Capa

O projeto ‘Férias em Movimento’, idealizado e comandado pela bailarina, professora e coreógrafa Fernanda Moretti, está em curso neste mês, com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos nas modalidades de balé e jazz.

“É uma oportunidade para estudantes de balé e jazz que querem evoluir no aprendizado sem precisar sair da Cidade”, anuncia Fernanda. Ainda, de acordo com ela, “crianças e adultos têm a chance de aprender se divertindo ou se divertir aprendendo”.

O ‘Férias em Movimento’ é realizado nos meses de julho e janeiro e desta vez trata-se de uma edição especial de 20 anos da Fernanda Moretti Escola de dança. Por isso, contará com convidados em suas oficinas. A de Musicalização Infantil acontece amanhã e quinta-feira com a cantora Karen Dias, do grupo As Lavadeiras, que tem CD gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam).

Já nos dias 11 e 12, o ator e cantor Tarciso Serasso comanda a oficina de Teatro Musical.

A programação do ‘Férias em Movimento’ terá ainda encontro com a nutricionista Jussara Prado. Ela falará no dia 13 sobre educação alimentar para bailarinos. Haverá, também, Vivência em Eutonia e Dançaterapia na Serra do Itapeti no próximo dia 15.

As demais atividades acontecem na sede da Escola de Dança, à Rua Dr. Deodato Wertheimer, 77, 1º andar, no Distrito de Braz Cubas.

No Sesi

Na sexta-feira, dia 7, dentro da agenda de comemoração das duas décadas da escola, haverá a palestra ‘História da Dança’, no Sesi de Mogi das Cruzes, em cujo palco, será apresentado às 20 horas o espetáculo ‘A Dança’.









No dia seguinte, sábado, no mesmo endereço, acontece a oficina A Arte de Criar Solos às 14 horas. Mais tarde, às 19 horas, estreia o espetáculo ‘Todo Amor que Houver Nessa Vida’. “Nessa noite vamos apresentar a nova safra de bailarinas de Fernanda Moretti Arte do Movimento’. Elas se formarão no final do anos, mas já atuam profissionalmente”, explica Fernanda, que assina a direção do espetáculo. As coreografias são de Cleiton Costa, Miria Sayuri, Ingrid Catarine e das intérpretes criadoras Michele Rufi, Daniele Souza, Júlia Lanna e Carla Gonçalves.

“O amor, medo, solidão, buscas e outras paixões que inquietam a alma são a inspiração do corpo em movimento nesta noite. Em cada solo, em cada corpo, a latência de um universo inteiro de vida, São as histórias e questões individuais que pulsam em cada bailarina, mas também em cada pessoa. Certamente o público se reconhecerá com alguma ou com tantas delas”, enfatiza Fernanda Moretti.