Férias de julho

No mês de julho, a Universidade Braz Cubas entra em recesso das atividades acadêmicas. É uma pausa para que os alunos recarreguem as energias e voltem ainda mais animados, interessados e empenhados para realizar as atividades no segundo semestre e seguir em busca da formação profissional.

Essa pausa nos estudos é merecida uma vez que o Campus da Braz Cubas vive, ao longo dos semestres, uma intensa rotina de eventos, aulas, provas e projetos e ainda diversas atividades de cunho social voltada para a população. E, nesses primeiros meses de 2017 a quantidade de atividade foi intensa e contou com novidades.

Vários cursos realizaram as semanas acadêmicas, reunindo profissionais e estudantes de vários semestres para discutir a realidade profissional e os desafios do mercado de trabalho. A Clínica de Saúde atendeu gratuitamente muitas pessoas ao longo do semestre. Foram realizadas triagens para atendimento de Odontologia, Fisioterapia, Estética, Psicologia, Optometria, entre outros.

O Campus foi palco de novidades e boas notícias nesses meses que passaram. O projeto ALFA, que reúne atividades de recepção e adaptação dos calouros, recebeu o Prêmio Nacional de Gestão Educacional & Prêmio Gestor Educacional do Ano (PNGE 2017). A Universidade recebeu cerca de 3 mil estudantes do Ensino Médio para conhecer as instalações do Campus e os cursos oferecidos no projeto Rumo.

Essas foram algumas das atividades realizadas e muitas outras estão programadas para o segundo semestre. Por isso, alunos aproveitem essas semanas de descanso. Voltem para suas cidades-natal para visitar família e amigos, coloquem a leitura não-acadêmica em dia, visitem museus, assistam filmes ou seriados, vão viajar.

Ou utilizem as férias para participar de palestras e cursos voltados para a sua área de estudo. São muitas opções e a escolha de como aproveitar o recesso está em suas mãos. Façam tudo desta lista acima ou não façam nada, mas aproveitem. Esperamos todos vocês, novamente, em agosto com muitas atividades. Tenham um ótimo descanso!

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas