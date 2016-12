Cartas

A todos os valorosos integrantes da equipe de O Diário, desejo um Feliz Natal, com muita Paz e Harmonia, bem como ótima saúde e grande prosperidade no Ano Novo. Aproveito para externar meus agradecimentos pela publicação de minhas cartas ao longo do ano que agora termina. Com o apoio de O Diário, consegui algumas melhorias em meu Bairro. Prova de que um excelente Jornal tem o poder de engrandecer e transformar uma Cidade. E como forma de ilustrar minha gratidão, encaminho a todos o vídeo abaixo contendo uma belíssima apresentação do excelente cantor Rod Stewart, gravado justamente em comemoração aos festejos natalinos. Vale a pena apreciar do início ao fim, com destaque especial para a parte final que é belíssima. A todos, o meu muito obrigado!

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br