Feirantes de Mogi vão receber capacitação a fim de modernizar feiras livres

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Secretaria Municipal de Agricultura quer revitalizar, padronizar e modernizar as feiras livres da Cidade para torná-las mais atrativas, competitivas e ampliar o potencial mercadológico. Estas são as metas do programa Bela Feira, lançado ontem à tarde, com a presença de cerca de 150 feirantes, na sede da Pasta, que investe em capacitação a fim de incentivar e preparar os empreendedores do setor, oferecendo ferramentas que ajudem a melhorar o seu negócio.

Este tipo de comércio movimenta a economia do Município e tem grande potencial de crescimento, na avaliação do secretário municipal de Agricultura, Renato Abdo, que também pretende ampliar o número de licenças para barracas, bem como aumentar as opções dos consumidores com novas feiras noturnas em outros pontos da Cidade.

Segundo ele, já nos próximos 90 dias, a Prefeitura deve anunciar a abertura das permissões para mais 70 barracas nas feiras de Mogi. “Se considerarmos que cada uma delas deve contar com o trabalho de uma média de três pessoas, teremos, no mínimo, mais 210 postos de trabalhos criados no setor”, calcula o secretário.

O Município conta atualmente com 18 feiras e sete varejões, que incluem as duas feiras noturnas. São 170 feirantes e 225 varejistas cadastrados, que geram 752 trabalhos na área. Abdo esclarece que atualmente o setor de abastecimento de Mogi representa um percentual de 5% a 6% do que é gerado pelo agronegócio, setor que movimenta R$ 980 milhões por ano para o Município.

O Bela Feira defende a padronização das lonas, estuda um novo estilo para colocação das barracas, entre outras melhorias no visual, inclusive com inovações no “vitrinismo” para melhorar a exposição de produtos. O projeto prevê ainda a implantação de feiras em localidades que ainda não contam com o serviço.

Para incentivar o feirante, a Secretaria de Agricultura também lançou ontem o chamado “Selo de Qualidade Bela Feira”, a fim de qualificar os feirantes e conceder incentivos fiscais com a redução de alguns impostos municipais àqueles que participarem do programa. A certificação será oferecida a quem atingir os critérios estabelecidos pela iniciativa, na questão da padronização e disposição da barraca, pontualidade e frequência, atendimento, uniforme, entre outros pontos.

Neste processo de mudanças há um forte apelo da Pasta para a questão da capacitação dos feirantes. Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), gerenciado no Alto Tietê por Sérgio Gromik, presente no evento para participar da entrega dos certificados aos feirantes e incentivar novos participantes.

“A capacitação permite organizar e planejar melhor todos os aspectos, como limpeza e organização. Prepara o empreendedor para oferecer um atendimento diferenciado ao cliente cada vez mais exigente e seleto”, argumenta.









Para estimular os novos investimentos por parte dos feirantes que precisam trocar as lonas e equipamentos de trabalho, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Sadao Sakai, falou sobre as linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo para investir no negócio, a juros de 0,35% ao mês, valores bem mais baixos dos praticados no mercado. O vice-prefeito Juliano Abe (PSD) e representantes da Câmara Municipal participaram da cerimônia para oficializar o apoio ao projeto.

Curso terá parceria com o Sebrae

Durante o lançamento do Programa Bela Feira houve a entrega dos certificados aos feirantes que participaram da capacitação realizada em parceria com o Sebrae-SP entre os meses de junho e agosto. Foram ministrados cursos sobre planejamento, formalização, fluxo de caixa, formação de preço de venda e motivação das equipes.

O programa terá, posteriormente, o lançamento de uma cartilha informativa para os feirantes e varejistas, com orientações sobre a legislação (emissão de licenças, documentos necessários e padronização das barracas de acordo com o produto vendido), informações sobre direitos e deveres dos feirantes e varejistas e como é realizada a fiscalização.

O feirante Luiz Felipe da Silva Santos, que atua no setor de vestuários, disse que os cursos de capacitação “ampliam os horizontes, ensinam coisas novas e orientam sobre como administrar melhor o negócio”. Ele disse que pretende se atualizar muito mais. Outro que pretende “abraçar as oportunidades” é o feirante Ronaldo Lino Souza, do ramo de utilidades domésticas.