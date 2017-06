Feira noturna

Cartas

Venho aqui cumprimentar a direção do Mercado Produtor, que proporciona aos seus usuários uma ótima opção de lazer, entretenimento e gastronomia nas noites de sexta-feira. Além dos produtos que podemos adquirir (hortifruti), temos à disposição diversas opções de alimentação em um espaço grande, seguro e bem frequentado, com boa música. Parabéns ao João Aranda que conduz a animação e comunicação do local, desejando vida longa para mais esta ótima iniciativa que se coloca para a população de Mogi das Cruzes.

Robson da Cunha Meireles

advocaciameireles@terra.com.br