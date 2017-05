Feira noturna, programa de Mogi

Editorial

Sucesso há tempos em outras cidades e capitais, as nossas quatro feiras noturnas têm tudo para seguir o mesmo caminho e se tornar tradição. O melhor exemplo é caseiro: o varejão de domingo, hoje expandido com êxito para outros distritos como Braz Cubas e Jundiapeba, é um mercado de compra e venda modelo por excelência.

Mogi das Cruzes é uma cidade agrícola, com uma produção de legumes, frutas e verduras invejável, destacada nacionalmente e com potencial para diversificar ainda mais alternativas de venda e divulgação das safras anuais, e atrair turistas e compradores de outros municípios.

Alia-se a isso, outra característica peculiar: a tradição da boa gastronomia, o grande arrimo das festas religiosas e culturais, como a do Divino e os festivais agrícolas (Furusato e Akimatsuri), reproduzido nos pratos produzidos nas barracas mantidas nesses espaços.

A Cidade é boa nesse quesito. Possui uma cozinha de nível elevado, preservada de geração a geração por antigas famílias de imigrantes (árabe, espanhol, português e japonês) e por novos moradores que por aqui se estabeleceram.

Por fim, conta no poder de atração da feira noturna o fato de ela reunir ao mesmo tempo compras, lazer, entretenimento e convivência social por preços acessíveis. Ninguém paga para entrar e conhecer a variedade de atrativos – comida árabe, mineira, café caipira, sorvete na chapa, sanduíches, paella, pastel e outros salgados, e ainda encontrar amigos, conhecer novidades.

Foi uma bela sacada da Secretaria Municipal de Agricultura armar um pequeno palco para as apresentações musicais na quinta-feira, na sede da Pasta, na Rua Braz Cubas, e na sexta-feira, no Mercado do Produtor Minor Harada.

Com a música, a feira ganha um status de happy hour, um “esquenta” para o final de semana que se avizinha, uma alternativa de lazer barato, especialmente para um programa em família.

Em menos de dois anos, três novos endereços foram criados para atender aos consumidores e empreendedores, com destaque, ainda para o olhar atento aos produtos orgânicos, um nicho de consumo em crescimento e focada na geração saúde. Nas terça-feira, na Avenida Cívica, e na quarta-feira, ao lado da Mesquita, esse tipo de mercadoria começa a atrair mais consumidores.

Ao poder público, caberá garantir a infraestrutura mínima para fidelizar os frequentadores. No Mercado do Produtor, por exemplo, o reforço da iluminação foi bem-vindo.









Todos podem sair ganhando. Estreitar a distância entre quem produz e empreende e quem consome significa gerar emprego, renda e também impostos.