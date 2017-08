Feira e Artes e Antiguidades acontecerá no segundo sábado de cada mês

Cidades

A próxima edição da Feira de Antiguidades no Largo do Carmo será no dia 12, sábado que vem. A reunião de artistas plásticos, antiquaristas e demais expositores passará a ser realizado todo segundo sábado do mês, no mesmo local.

As próximas edições serão nos seguintes dias: 9 de setembro, 14 de outubro (nesta edição já está confirmada a participação da banda Slow Mind), 11 de novembro e 9 de dezembro. O horário é sempre das 9h às 14h.

Na feira, os visitantes encontram diversos tipos de relíquias, disponíveis para troca e venda. São, ao todo, 10 expositores, com peças como louças, porcelanas, artigos náuticos, militares, miniaturas, bibelôs, prataria, entre outros.

Além disso, a feira oferece livros, artesanato Divineiro (em alusão ao Divino Espírito Santo), obras de artes plásticas, atrações musicais e também gastronômicas. No setor de alimentação, o público pode saborear opções como pastel de feira, caldo de cana, tapioca, biscoitos feitos a base de castanha do Pará, pipoca, hot dog, entre outros.

Como uma forma de incentivar a ocupação artística deste histórico e tradicional espaço público, a feira também conta com a participação de artistas mogianos que desenvolvem a chamada “plain air”. De origem francesa, a expressão é utilizada para descrever o ato de pintar ao ar livre, e não necessariamente dentro de um estúdio ou atelier.

A Feira de Antiguidades tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi testado durante o Festival de Inverno da Serra do Itapeti.

Um dos objetivos da atividade é valorizar e dar nova vida ao Largo do Carmo, retomando o reconhecimento deste espaço como um patrimônio histórico e cultural da Cidade e também como um ponto de encontro para os mogianos e turistas.