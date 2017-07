Feira de Artes e Antiguidades leva mogianos ao Largo do Carmo

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Em cima das barracas instaladas com capricho entre os bancos, o forte são as coleções de porcelanas, bibelôs, discos, livros, eletroeletrônicos e móveis antigos. E há respiros: a presença de artistas pintando suas aquarelas ao vivo, como a professora Adelaíde Lawitschka; o fotógrafo Pedro Chavedar, do grupo Everday Mogi, com a venda das imagens de andanças pelas ruas daqui e de outros países. Começou assim a primeira edição da Feira de Artes e Antiquidades do Largo do Carmo, que se repetirá no que vem, e pretende se manter no espaço todo primeiro sábado do mês.

Durante a manhã e tarde, conhecidos dos artistas e antiquaristas e mais quem passou pela praça pode acompanhar uma ocupação com endereço mais apropriada. No entorno da praça, estão alguns dos prédios antigos de Mogi das Cruzes, a começar pelo mais antigo, o conjunto histórico e artístico da Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo, seguido pelos do Teatro Vasques, Corporação Musical Santa Cecília e Casarão do Carmo.

É um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Espaço Retrô, que busca abrigar artistas, colecionadores e quem gosta de produtos antigos, e promover o uso do Largo do Carmo, como algo a mais do que ponto de passagem. “Aqui, com a pintura ao vivo, as pessoas que passam pode conhecer um pouco mais sobre o que é a pintura. Vendo, como pintamos, alguns podem diferenciar uma cópia comprada no chinês Xing, Ling, do que é arte”, comentou Adelaíde, que já participou de outros momentos em que artistas atuaram no Carmo. “É uma retomada. Vamos torcer para que continue”, desejou.

A feirinha agradou Maria José de Souza, que reside há três anos em Mogi das Cruzes, num condomínio do Bairro do Rodeio. “É uma maneira de divulgar os pintores, e de valorizar essa parte da Cidade, que é linda, única, pelos prédios históricos, as Igrejas do Carmo”, comentou Zezé, como é conhecida. Ele também pinta e faz parte da parcela crescente de pessoas que trocam São Paulo por Mogi. “Eu viver entre essas belezas, essa natureza que Mogi possui”, explicou, contando que depois de viver na Capital, optou por ceder a uma memória afetiva. Os pais eram de Salesópolis, e ela se lembra de passagens por Mogi, quando prédios ícones, como o dos Correios, na Ricardo Vilela, estavam sendo construídos.

Com 10, 12 participantes, a Feira quer ir além, com a atração de outros expositores, como os que já atuam em Sabaúna. O futuro da iniciativa ficará nas mãos do público desse nicho de atrações que frequenta endereços tradicionais, como a Praça Benedito Calixto, na Capital, e Embu de Artes.

Há uma barraquinha de comes e bebes, para forrar o estômago.