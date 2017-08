Feijão vence húngaro na Itália

Esportes

O tenista brasileiro João “Feijão” Souza começou bem sua caminhada na chave de simples do Challenger de Biella, na Itália. Na terça, o paulista de Mogi das Cruzes, atual 156º do ranking da ATP, derrotou o húngaro Attila Balazs (160º) por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h45 de partida.

Para chegar ao resultado, Feijão conseguiu uma quebra de saque em cada set. Agora, o cabeça de chave nº 6 da competição vai enfrentar o italiano Federico Gaio (309º), seu algoz na semifinal do ano passado, que derrotou o francês Calvin Hemery (174º) por 2 sets a 1, com 4/6, 6/2 e 6/4, na estreia.

Esta semana é fundamental para Feijão na disputa do Challenger de Biella. Ele tem 80 pontos para defender, em razão do título conquistado no Challenger de Cortina, há um ano.