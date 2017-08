Feijão vence e vai às quartas de final

Esportes

O tenista brasileiro João “Feijão” Souza não encontrou dificuldades para derrotar o compatriota Oscar José Gutierrez na tarde de ontem, pelo Challenger de Floridablanca, na Colômbia. Com 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, o atual 175º do ranking mundial precisou de apenas 1h14 para bater o 614º da ATP e avançar às quartas de final.

Mais experiente, Feijão dominou a partida desde o início. Com duas quebras, ele fechou o primeiro set e 6/3. No segundo, o saque potente (seis aces) e as boas devoluções do mogiano complicaram ainda mais o jogo para Gutierrez. Feijão abriu 5 a 0 e fechou a segunda parcial em 6/1.

Feijão vai enfrentar o português Gastão Elias (173º) nas quartas de final. A partida deve ocorrer hoje ou sexta-feira. Em outro confronto entre brasileiros, Guilherme Clezar (219º) superou João Pedro Sorgi (284º) por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. Nas quartas Clezar vai enfrentar o vencedor do duelo entre o colombiano Carlos Salamanca (874º) e o chileno Gonzalo Lama (633º).