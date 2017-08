Feijão vence e avança em Biella

Esportes

Com emoção, o tenista João Souza, o Feijão, avançou às quartas de final do Challenger de Biella, na Itália. Na manhã desta quinta-feira (3), o brasileiro, que é o atual nº 156 do ranking da ATP, precisou salvar três match points para vencer o italiano Federico Gaio (309º) de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (11 a 9 no tie-break) e 6/4, em 2h34 de partida.

Após perder o primeiro set por 6 a 2, Feijão conseguiu ficar em vantagem no segundo set ao quebrar o saque de Gaio, mas o italiano devolveu a quebra na sequência, e a parcial acabou decidida apenas no tie-break. Foi neste momento que o brasileiro salvou três match points, venceu por 11 a 9 e empatou a partida.

No set decisivo, o atleta mogiano conseguiu uma quebra de saque, contra nenhuma do adversário, ganhou a parcial por 6 a 4 e fechou a partida em 2 sets a 1.

Nas quartas de final, Feijão vai enfrentar o jovem sueco Mikael Ymer, que tem apenas 18 anos e é o nº 337 do mundo. Na fase anterior, Ymer passou pelo bósnio Tomislav Brkic com mais tranquilidade, por 2 sets a 0. A partida das quartas deve acontecer hoje.

Vale lembrar que uma boa participação em Biella é importante para Feijão manter uma boa posição no ranking da ATP. Isso porque, nesta semana, o brasileiro tem 80 pontos a defender, em virtude do título no Challenger de Cortina, também na Itália, no ano passado.