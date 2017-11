Feijão tem confronto no Uruguai

Esportes

Diante do algoz da semana passada, em Guayaquil (Equador), o tenista mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, estreia nesta terça-feira (7) no challenger de Montevidéu (Uruguai), diante do salvadorenho Marcelo Arévalo. O evento tem premiação de US$ 75 mil e é disputado em piso de saibro. Em território uruguaio, o brasileira vai tentar evitar a quarta eliminação consecutiva na primeira rodada, fato que ocorreu ainda nas disputas de Buenos Aires (Argentina) e de Cali (Colômbia).

A vitória será importante para Feijão recuperar posições no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Na lista divulgada ontem, o mogiano perdeu duas posições e agora aparece como número 245 do mundo, e número cinco do Brasil.

Na semana passada, o mogiano perdeu de Arévalo, atual número 209 da ATP, por 2 sets a 0 – parciais de 6/3 e 7/6 (7-3), em 1h32min de partida. Mesmo com o revés, Feijão lidera o retrosapecto contra o salvadorenho, por dois jogos a um.

No ranking divulgado ontem, além de Feijão ocupar o quinto lugar,entre os brasileiros a liderança continua com Rogério Silva, número 93 da ATP, seguido por Thomaz Bellucci (112º colocado), Thiago Monteiro (133ª posição) e Guilherme Clezar (228º lugar). (G.L.)