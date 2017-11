Feijão sofre a terceira derrota seguida

Esportes

GERSON LOURENÇO

Ocorreu de novo. E pela terceira vez consecutiva. O tenista mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, foi eliminado na estreia do challenger de Guayaquil, ontem. Após 1h32min de partida, o brasileiro foi superado por Marcelo Arévalo (El Salvador), por 2 sets a 0 parciais de 6/3 e 7/6 (7-3). Foi a terceira eliminação consecutiva do atleta da Região do Alto Tietê na primeira partida de um torneio challenger – o do Equador tem premiação de US$ 50 mil e é disputado em piso de saibro – no território sul-americano, neste final de temporada.

Atual número 234 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Feijão caiu logo na primeira rodada dos torneios de Buenos Aires (Argentina) e de Cali (Colômbia).