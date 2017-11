Feijão sofre a 4ª derrota seguida

Esportes

GERSON LOURENÇO

Depois de 3h11min de partida, o tenista mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, foi eliminado em mais uma estreia em um torneio challenger. Agora foi em Montevidéu (Uruguai) e frente ao salvadorenho Marcelo Arevalo, por 3 sets a 1 – parciais de 7/5, 6/7 (6-8) e 6/3, ontem. O rival foi o mesmo que eliminou o brasileiro na primeira rodada do torneio de Guayaquil (Equador) na semana passada. No duelo particular, agora os jogadores possuem duas vitórias para cada lado.

Com o revés de ontem, Feijão corre o risco de sair do top 250 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na lista que deve ser divulgada na próxima segunda-feira. Ele ocupa hoje a posição de número 245.

A derrota de ontem foi a quarta seguida do mogiano em partida inicial de um torneio challenger. Na semana passada, o brasileiro foi eliminado em Guayaquil. Antes, as derrotas foram nos torneios de Buenos Aires (Argentina) e de Cali (Colômbia).