Feijão retorna ao circuito de Guayaquil

Esportes

Atual tenista número cinco do Brasil, o mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, volta ao circuito profissional nesta semana, quando vai atuar no challenger de Guayaquil, no Equador. O brasileiro perdeu duas posições no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e inicia a semana como o número 243 do mundo; e vai estrear no evento equatoriano diante de Marcelo Arévalo (213º colocado), de El Salvador. Os jogadores já se enfrentaram em duas oportunidades com a vantagem para o atleta da Região do Alto Tietê. A competição é realizada em piso de saibro e com premiação de US$ 50 mil.

Na divulgação semanal do ranking da ATP, a liderança brasileira continua com Rogério Silva, número 295 do planeta. Depois aparecem Thomaz Bellucci (107º lugar), Thiago Monteiro (131ª posição), seguido de Guilherme Clezar (número 223).

Depois de se recuperar da série de torneios na última semana, Feijão atua no Equador sem defender resultados do ano passado. A tendência é de que o mogiano suba algumas colocações porque até o final do ano terá apenas oito pontos para defender.