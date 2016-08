Feijão pode voltar a ser terceiro do Brasil

Comentários (0) Esportes Like

O tenista mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, pode retomar o posto de número 3 do Brasil, no próximo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Atual quarto melhor do País e 119º colocado no mundo, o jogador de Mogi das Cruzes atua nesta semana no Aberto de Curitiba e deve deixar o posto para o paulistano Rogério Silva, atual número 108. Rogerinho deve perder 12 posições, porque defendia 45 pontos na estreia do Aberto dos EUA e caiu na estreia de ontem, contra o croata Marin Cilic.

Número 1 do Brasil, o paulista Thomaz Bellucci perdeu três colocações no ranking da ATP e agora é o 65º do mundo. Ao perder ontem do russo, na estreia do US Open, ele pode cair ainda mais.

Bellucci foi à terceira rodada em Flushing Meadows no ano passado e por isso defendia 90 pontos nas quadras nova-iorquinas. Como não passouda estreia na competição, ele amargará uma queda de pelo menos mais nove posições no ranking.





O segundo melhor do País continua sendo o cearense Thiago Monteiro, que embora não tenha conseguido passar sequer da primeira rodada no quali do US Open, ganhou uma posição no ranking e é o 98º do mundo.