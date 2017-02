Feijão perde na 1ª rodada em Quito

Esportes

GERSON LOURENÇO

O mogiano João Olavo de Souza já previa um duelo difícil. E de fato o jogo com o italiano Frederico Gaio foi um dos mais disputados da primeira rodada do ATP 250 de Quito. Pior para o tenista brasileiro, que acabou eliminado na primeira rodada, de virada, por 2 sets a 1 – parciais de 7/5, 4/6 e 5/7, na noite da última terça-feira. “Conheço ele, perdi em Biella, na Itália. Joga muito bem, vem com ritmo de jogo aqui, será difícil”, apontou Feijão, antes de encarar o jogador europeu.

Feijão foi o terceiro brasileiro a ser eliminado em Quito. O cearense Thiago Monteiro foi o primeiro a cair. Depois foi a vez do paulistano Rogério Silva, o Rogerinho. E o paulista Thomaz Bellucci tinha jogo com o sérvio Janko Tipsarevic na noite de ontem.

O mogiano ainda está zerado na temporada. O primeiro revés de 2017 foi logo na estreia do challenger de Happy Valley, em Adelaide (Austrália). Cabeça de chave número 2, Feijão perdeu do alemão Matthias Bachinger, de virada, por 2 sets a 1 – parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/3, após 2h08 de partida.

No duelo entre brasileiros pela primeira rodada do quali do Australian Open, o gaúcho André Ghem derrotou o colega Feijão, por 2 sets a 1 – parciais de 6/2, 5/7 e 8/6, depois de 2h16min de confronto.

Após Quito, Feijão segue para completar o giro em torneios na América do Sul. Ele terá pela frente o qualificatório do ATP 250 de Buenos Aires (Argentina), Rio Open (Rio de Janeiro) e Brasil Open (São Paulo). No seu calendário, o mogiano jogará os challengers de Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina); além do Masters 1000 de Miami (Estados Unidos) e o challenger de León (México).