Feijão eliminado em challenger no México

Esportes

Sem pontos para defender na semana, o tenista mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, parou na segunda rodada no saibro do challenger de San Luís Potosí (México). O brasileiro, cabeça de chave número quatro do torneio, caiu diante do equatoriano Roberto Quiroga, por 2 sets a 0 – parciais de 6/4 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida, na noite de anteontem. Com a campanha, ele somou apenas seis pontos no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), onde ocupa atualmente o posto de número 138.

Os seis pontos que Feijão obteve no México foram conquistados no jogo da estréia – terça-feira à noite -, quando passou pelo suíço Luca Margaroli, lucky loser do challenger de US$ 50 mil em premiação e 772º do mundo. (G.L.)