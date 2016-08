Feijão é eliminado do qualificatório US Open

Comentários (0) Esportes Like

Atual número 119 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, ficou de fora da disputa de uma vaga na final do torneio qualificatório do US Open, quarto e último Grand Slam do ano, disputado sobre o piso rápido em Nova York, nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira (25), o brasileiro perdeu do alemão Matthias Bachinger, 514º do planeta, mas um experiente jogador de 29 anos que já figurou entre os 85 melhores jogadores do mundo. O revés foi por 2 sets a 1 – parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6).

O duelo chegou a ser paralisado por mais de uma hora por causa da chuva. “Infelizmente não deu. Saio chateado pois poderia ter vencido no segundo set e o fim do jogo foi nos detalhes e não caiu pro meu lado. Mas bola pra frente, estou jogando bem”, avaliou Feijão, que chegou aos EUA com o retrospecto de dois títulos em Fano e Cortina, na Itália.

Na estreia do qualificatóirio, Feijão venceu na madrugada desta quinta o australiano Andrew Whittington, 192º colocado da ATP, por um duplo 6/4 – em 1h38min de partida. Com a vitória, o tenista mogiano chegou a acumular onze resultados positivos consecutivas no circuito.