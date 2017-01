Feijão cai três posições no ranking da ATP

Esportes

GERSON LOURENÇO

As eliminações em torneios na Austrália custaram três colocações ao mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), divulgado ontem. Agora ele ocupa a 125ª posição e segue como o número quatro do Brasil – atrás de Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Silva. O representante da Região do Alto Tietê encerra a semana de treinos no Rio de Janeiro. Apesar de não ter seu nome inscrito entre os 21 jogadores previamente qualificados, na sua programação de competições da temporada, Feijão prevê participação no ATP de Quito, cujo início está previsto para a próxima segunda-feira, no Equador.

O mogiano tem pontos a defender em Quito, onde foi eliminado na disputa do ano passado nas oitavas de final. Após vencer o primeiro set, Feijão perdeu de virada do espanhol Feliciano Lopez, então número 22 do ranking mundial da ATP e cabeça de chave número 2 do torneio equatoriano.

Além de Quito, Feijão tem em sua programação para este início de temporada os torneios Rio Open – 20 de fevereiro (Rio de Janeiro) – e o Brasil Open – 27 de fevereiro – (São Paulo).

Até agora, Feijão esteve em duas competições. A última foi no qualificatório ao Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada cujo vencedor foi o suíço Roger Federar.

No duelo entre brasileiros pela primeira rodada do quali do Australian Open, o gaúcho André Ghem derrotou o colega Feijão por 2 sets a 1 – parciais de 6/2, 5/7 e 8/6, depois de 2h16min de confronto.

Uma semana antes, Feijão, sofreu o primeiro revés na temporada 2017. E foi logo na estreia do challenger de Happy Valley, em Adelaide (Austrália). Cabeça de chave número 2, o tenista perdeu do alemão Matthias Bachinger, de virada, por 2 sets a 1 – parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/3, após 2h08 de partida.