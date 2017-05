Feijão cai na estreia do quali na França

Esportes

GERSON LOURENÇO

Durou apenas um jogo a participação do mogiano João Olavo de Souza, o Feijão, no torneio qualificatório para a chave principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, disputado sobre o piso de saibro, em Paris, na França. Atual número 139 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o brasileiro perdeu do argentino Leonardo Mayer, por 2 sets a 0 – parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 65 minutos de confronto. Em sete duelos, essa foi a sexta derrota do tenista número 154 do mundo. Os jogadores ficaram mais conhecidos no planeta após o pega longo da história da Copa Davis, em março de 2015, na Argentina, na primeira rodada do Grupo Mundial – com 6h43min de duração com 15/13 no quinto set para o argentino.

Ao contrário de 2015, o jogo de ontem durou pouco mais de uma hora. Feijão até começou bem, quebrando o serviço do argentino e venceu os dois primeiros games.

Mas foi só. Na sequência, o brasileiro errou muito e viu Mayer faturar uma incrível sequência de 11 games. Assim, o argentino praticamente assegurou a vitória, já que venceu o primeiro set e abriu 5 a 0 no segundo.

Para o tênis brasileiro, hoje Bia Haddad inicia sua participação no qualificatório de Roland Garros. Se passar, ela vai ser a 10ª representante do País no torneio de saibro mais tradicional do circuito profissional. Além de Gabriel Decamps, que joga o quali da versão juvenil do Grand Slam francês.

Na chave principal, que começa na próxima semana, estão garantidos nas disputas de simples os brasileiros Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva. Nas disputas de duplas Marcelo Melo, Bruno Soares, Marcelo Demoliner, Thomaz Bellucci, André Sá e Rogério Dutra Silva. Na chave principal do grand slam juvenil tem ainda Thiago Wild e Thaisa Pedretti.