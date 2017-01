Feijão busca ‘top 100’ até fevereiro

Esportes

O tenista João Olavo de Souza, o Feijão, pode disputar cinco torneios para voltar a integrar o grupo dos 100 melhores jogadores no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) até fevereiro. E ele está otimista e com o foco para voltar a jogar bem e ganhar confiança neste início de temporada.

O mogiano viajou na semana passada para a Austrália, onde começa a sua arrancada para retomar o seu espaço no grupo do top 100. “Foi uma boa preparação no Rio, três semanas de muito calor e treinamento intenso para chegar firme e largar bem o ano. Defendo poucos pontos nesse início de temporada, se conseguir alguns bons resultados tenho chance de me colocar no top 100, mas o primeiro pensamento é jogar bem e estar afiado nessas primeiras competições”, disse Feijão.

Após o período da prétemporada, o atual número 123 do ranking mundial viajou para a capital australiana onde tinha estreia no torneio de Happy Valley, em Adelaide – como cabeça de chave número 2 -, e que distribui US$ 75 mil em premiação, na madrugada de hoje.

Após Happy Valley, o tenista brasileiro jogará o qualificatório do Australian Open que começa no próximo dia 10. Depois, ele retorna ao Brasil para os ATPs na América do Sul – Quito (Equador) 6 de feveriero; Rio Open – 20 de fevereiro (Rio de Janeiro) – e Brasil Open – 27 de fevereiro – (São Paulo).

Em Adelaide, a partida contra o alemão Matthias Bachinger, ex-top 100 e atual número 495 do ranking da ATP, na estreia de simples, estava programada para as três horas da manhã de hoje. “Início difícil. Um jogador bastante experiente e adepto do piso rápido. Fiz uma boa preparação e a dupla me ajudou a adaptar às condições, espero uma boa estreia”, disse Feijão, que integra o grupo de atletas da Acioly Tennis Team, localiada no Rio de Janeiro.

Na madrugada de ontem, Feijão, número quatro no ranking do Brasil, iniciou com vitória a competição de duplas do torneio de Happy Valley. O mogiano e o salvadorenho Marcelo Arevalo derrotaram os australianos Herry Bouchier e Max Pursell, por 2 sets a 1 – parciais de 6/2, 2/6 e 10/6 e enfrentam nas quartas de final o eslovaco Norbert Gombos e o tcheco Jan Satral. (Gerson Lourenço)