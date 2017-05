Fé na cultura

Editorial

A indicação do Casarão da Mariquinha ao Prêmio Governador de Estado 2017 na categoria Territórios Culturais é um reconhecimento à iniciativa que preserva um patrimônio histórico material e imaterial de Mogi das Cruzes, com o abrigo de coletivos culturais e entidades sociais num casario centenário, localizado no Largo do Carmo.

Os júris especializado e popular vão avaliar entre outros quatro concorrentes de São Paulo e de Campinas quem receberá o prêmio de R$ 60 mil, além de troféu. A votação popular está em curso, pela internet.

Esse é um dos prêmios mais antigos do Governo do Estado, criado em 1950, para incentivar a produção cultural. Em 1966, o professor mogiano Armando Sérgio foi premiado na categoria Teatro Amador, com a peça A Exceção e a Regra. A premiação passou grande tempo suspensa, entre as décadas de 1980 e 2010, quando foi retomada e atualizada.

Instituída em 2014, a categoria Territórios Culturais abarca iniciativas de carpintaria forjada muito pela fé e vontade de seus idealizadores e com resultados surpreendentes na atração, formação e valorização do artista e do público.

A indicação do Casarão da Mariquinha se dá num momento de efervescência cultural em Mogi das Cruzes, com projetos tocados por novos gestores independentes em pontos como o Galpão Arthur Neto (que realizou um Festival Internacional de Teatro Knots.Nudos.Nós, em janeiro passado) e a JPS de César de Souza.

Em 2015, o casario desocupado da família de Maria de Souza Mello, a dona Mariquinha, homenageada no nome do espaço, abriu a porta numa tarde domingo para uma roda de samba. Mesas e cadeiras foram emprestadas para receber músicos e público. Hoje, com contados recursos, o imóvel ainda precário, um pouco melhor cuidado e aberto quase todos os dias da semana, abriga 15 coletivos culturais e sociais.

São grupos que dialogam entre si, norteados por linguagens que vão da música à fotografia e cinema, da preservação do patrimônio e da história de Mogi das Cruzes à defesa dos direitos humanos e da diversidade religiosa.

Muito tem feito o Casarão da Mariquinha na oferta de cultura, lazer e entretenimento a preços populares. Atrações nacionais e internacionais passam por ali. Cidadãos e artistas são formados, trocam experiências e saberes em saraus, oficinas, shows. Agora é hora de a Cidade votar no Casarão. A indicação projeta a cultura de Mogi das Cruzes e a mesma onda onde navegam os demais territórios mogianos. A votação vai até o dia 24 de maio no link: http://www.premiogovernador.com.br/2017/votacao-territorios-culturais.php