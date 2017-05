Fé e emoção marcam o início da Festa do Divino em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Está oficialmente aberta a Festa do Divino! Mogi das Cruzes vivencia toda a devoção e emoção que envolve a mais tradicional manifestação religiosa e folclórica da Cidade. No final da tarde desta quinta-feira (25), rezadeiras, devotos e autoridades do Município saíram em cortejo pelas ruas, rezando e cantando louvores ao Espírito Santo, com suas bandeiras vermelhas enfeitadas, para cumprir o antigo ritual de abertura do evento, que já ultrapassa mais de quatro séculos de história.

O ritual de abertura começou às 16 horas, com as bênçãos das bandeiras feitas pelo padre na própria casa dos festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Oliveira. Os capitães de mastro Sérgio Pascoal Gomes e Nilde de Lima Gomes, ao lado dos devotos, registraram o momento de fé. De lá saíram de ônibus em direção à Prefeitura para se juntar ao prefeito Marcus Melo (PSDB) e ao bispo dom Pedro Luiz Stringhini. A partir daí seguiram em procissão, acompanhados pelo grupo da Congada de São Benedito, do Santo Ângelo, além dos músicos da Lira São José Operário, do Mogilar, até a Praça Coronel Almeida.

A aposentada Dorcília Gomes, de 73 anos, moradora do Botujuru, que segue esse ritual há mais de 60 anos, estava acompanhando o cortejo. Ela disse que participa de todas as celebrações religiosas e acha que a festa “melhora a cada ano”. A aposentada Arlete Marli da Silva, de 65 anos, também disse que participa das celebrações do Divino desde criança. “Acho que tudo muda e a festa acompanha a evolução dos tempos. Mas a fé e devoção das pessoas não mudam”, comenta.

O bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini liderou toda a cerimônia. Ele acompanhou a procissão ao lado de outros padres, dos festeiros, capitães de mastro, do prefeito Marcus Melo e da primeira-dama, Karin Melo, vereadores, secretários e dezenas de pessoas. A procissão passou pela Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães e ruas Major Pinheiro Franco, Capitão Manoel Caetano e Paulo Frontin, até chegar à Catedral de Santana, onde aconteceu a cerimônia de hasteamento do mastro, benção das bandeiras e abertura oficial do império, montado no local para visitação pública durante a festa. No local, dezenas de pessoas aguardavam para dar início aos festejos.

“A festa representa um grande encontro da Cidade com Deus, quando todos se unem em oração, porque o Divino é a presença de Deus na vida de toda a humanidade. É um encontro de irmãos, que se unem para realizar a festa, feita com a colaboração de todos. Por isso, a emoção é tão grande”, declarou o bispo ao agradecer a participação dos voluntários de todos os segmentos na organização do evento. Dom Pedro destacou ainda a homenagem que a Festa do Divino presta aos 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul no cartaz do evento.

Marcus Melo, que pela primeira vez participa da festa como prefeito, falou sobre a importância de manter viva a cultura, a tradição e a religiosidade dos mogianos. “Esse é um momento de dar as mãos e manter um clima de paz. Quando o povo está unido, consegue fazer uma cidade melhor para toda população”, declarou.

O festeiro também destacou a importância da participação de todos e falou sobre o empenho para promover uma “grande festa” para todas as famílias. Ele disse que está “otimista” sobre as expetativas. O evento mantém extensa programação religiosa e folclórica com a realização de alvoradas, novena, procissões, além da tradicional quermesse, com a participação de 23 entidades. Neste ano é esperado um público de cerca de mais de 170 mil pessoas nos 11 dias de festejo.